Если Хантера Байдена признают виновным, ему может грозить до 25 лет тюрьмы и сотни тысяч долларов штрафа, однако часто выносятся более мягкие приговоры, а некоторым вообще не грозит заключение.

Большое жюри штата Делавэр выдвинуло сыну президента США Джо Байдена – Хантеру – сразу три обвинения, связанных с оружием, включая незаконное владение огнестрельным оружием как потребителя наркотиков и ложь в анкете, когда он якобы покупал оружие.

Об этом пишет Politico. Отмечается, что этот шаг является значительной эскалацией расследования Министерством юстиции в отношении Хантера Байдена, усиливая как опасность для него с правовой точки зрения, так и угрозы с политической точки зрения для его отца – Джо Байдена. Примечательно, что этот процесс будет разворачиваться параллельно республиканскому расследованию по импичменту действующему президенту, которое тщательно проверяет дела его сына.

"В обвинении говорится, что при покупке оружия люди должны заполнить форму, в которой, среди прочего, говорится, что они не употребляют запрещенные наркотики. В октябре 2018 года, согласно обвинению, Байден купил оружие, несмотря на то, что он был потребителем наркотиков. В нем говорится, что он владел револьвером Colt Cobra около 11 дней – с "примерно" 12 октября 2018 года до "примерно" 23 октября 2018 года", – говорится в материале.

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Если Хантера Байдена признают виновным, ему может грозить до 25 лет тюрьмы и сотни тысяч долларов штрафа. Однако журналисты отмечают, что приговоры часто выносятся ниже максимально допустимых, а некоторым подсудимым вообще не грозит тюремный срок.

Адвокаты Хантера Байдена не сразу ответили на запрос о комментарии. Представитель Белого дома направил журналистов в Министерство юстиции и адвокатам сына президента. Издание отмечает, что сын действующего президента США писал в своих мемуарах, что он часто употреблял крэк-кокаин в течение периода времени, указанного в обвинении. Он открыто рассказывал о своей борьбе со злоупотреблением наркотиками, которая была особенно интенсивна после смерти его старшего брата.

"Обвинения могут разжечь борьбу вокруг Второй поправки. Ранее его адвокаты сообщили прокурорам, что, если бы ему предъявили выдвинутые сегодня обвинения, они бы утверждали, что закон, запрещающий потребителям наркотиков владеть оружием, является неконституционным в соответствии со Второй поправкой. Консервативное большинство в Верховном суде в составе председателя Верховного суда Джона Робертса за последние годы существенно расширило права по Второй поправке, на что юридическая команда Байдена ссылалась в разговорах с Министерством юстиции, которые изучило издание. Многие другие обвиняемые по уголовным делам, которым были предъявлены аналогичные обвинения, использовали тот же аргумент с неоднозначными результатами. В этом году Верховный суд объявил, что будет рассматривать дело по подобному правовому вопросу: можно ли запретить лицам, находящимся под ограничительным предписанием в связи с домашним насилием, владеть оружием", – пишут авторы материала.

Хантер Байден: что известно о сыне президента США

Хантеру Байдену 53 года. Он – американский юрист, второй сын 46-го президента США Джо Байдена.

Сын Джо Байдена фигурировал в расследовании дела в отношении газодобывающей компании Burisma, которая имела регистрацию в оффшорной зоне и куда Хантер Байден входил в 2014-2019 годах.

Известно, что экс-президент США Дональд Трамп звонил президенту Украины Зеленскому в 2019 году и просил его помочь в дорасследовании дела – это произошло накануне президентских выборов в США, и главным конкурентом Трампа тогда стал именно Джо Байден, который в конечном счете и занял кресло президента США.

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