В результате обстрела погиб один гражданин Израиля, еще двое получили серьезные ранения.

Участники радикального палестинского движения ХАМАС сегодня утром, 12 мая, обстреляли израильский военный внедорожник из российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет".

Инцидент произошел у израильского поселка Натив-а-Асара на границе с сектором Газа, сообщает The Jerusalem Post.

Удар по автомобилю нанесли во время ракетной атаки армии Израиля по позициям ХАМАС. В результате обстрела погиб один гражданин Израиля, еще двое получили серьезные ранения.

Как отмечает The Jerusalem Post, при попытке эвакуировать раненых участники ХАМАС открыли огонь из минометов. Позже раненых госпитализировали, они находятся в критическом состоянии.

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Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки "Хамас" и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро "Хамаса" Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

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Автор: Александр Топчий