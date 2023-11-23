По словам Анны Уколовой, террористам проще вести "городские бои" в Газе и других населенных пунктах, чем бойцам ЦАХАЛ.

Палестинская террористическая организация ХАМАС готовила свою операцию в секторе Газа несколько лет. Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова.

По ее словам, террористы ХАМАС являются хорошо подготовленными, "это солдаты, способные вести бой".

"Их подготовка не только физическая, но и ментальная. Они шли убивать всех, без разницы: евреев, мусульман, израильтян, людей с другим гражданством. Они убивают всех, кого видят, насилуют, издеваются, захватывают заложников", - сказала Уколова.

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Пресс-секретарь говорит: все это усложняет проведение операции, однако солдаты Армии Обороны Израиля "были готовы".

"У Израиля есть тренировочные базы, которые максимально имитируют городскую среду, подобную Газе. Инженерные части проделали огромную работу по разминированию, исследованию и ликвидации тоннелей. Продвижение наземных частей проводится очень аккуратно, последовательно, с планировкой. Существует очень хорошая координация между пехотными частями, авиацией, артиллерией и ВМС Израиля. Пехотные части обнаруживают группы террористов, а ВВС наносят точечные удары", - рассказывает Уколова.

Она также отметила, что террористам проще вести "городские бои" в Газе и других населенных пунктах, чем бойцам ЦАХАЛ.

"Это их город. Они могут вести обстрелы из палат больниц. Существует множество ловушек. Их продуманная инфраструктура вплетена в города. Там нет военных баз, а штабы находятся в квартирах, тоннелях, больницах. Мы обнаруживаем автоматы и боеприпасы в школах", - говорит пресс-секретарь Армии Обороны Израиля.

Она также подчеркнула, что террористы не всегда воюют в военной форме.

"Мирный парень" в футболке может прийти в школу и запустить оттуда ракету. Международный кодекс ведения войны их не беспокоит. У них в голове только одна цель – террор против всего мира", - добавила Уколова.

Война в Секторе Газа - последние новости

Во вторник, 21 ноября, израильское правительство одобрило перемирие с ХАМАС. В рамках соглашения хотят освободить 50 живых израильских граждан, в основном женщин и детей. Их будут отпускать группами - по 12-13 человек в день.

В свою очередь Израиль прекратит огонь как минимум на четыре дня, а также освободит из тюрем палестинских женщин и несовершеннолетних и позволит им вернуться в свои дома, расположенные в основном на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Впоследствии появилась реакция США и ЕС на заключение соглашения между Израилем и ХАМАС о перемирии.

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