"Террористы не всегда в военной форме, "мирный парень" может прийти в школу и запустить оттуда ракету", - спикер Армии Обороны Израиля Анна Уколова

Майор запаса, пресс-секретарь Армии Обороны Израиля Анна Уколова рассказала УНИАН о наземной операции в Секторе Газа, боевых роботах израильтян, тактике террористов и готовности к войне на нескольких фронтах.

Анна, какие события для израильтян были основными в последние дни?

Армия продолжает оперативные действия в северной части Сектора Газа. За последнюю неделю мы несколько раз предоставляли доказательства, что ХАМАС использует больницы в качестве "живого щита". Из различных медучреждений велся обстрел израильских наземных частей. Внутри больницы Аль-Шифа было большое количество вооружения, военных документов террористов, а также транспортных средств, которые, вероятно, должны были участвовать в атаке 7 октября. Один из важных моментов: недалеко от Аль-Шифа были найдены тела двух заложниц – женщины и девушки-солдата. Мы, наконец, вернули их домой… К сожалению, вернули только тела.

Напоминаю, что у ХАМАС в плену около двухсот заложников разного возраста – от 10 месяцев до пожилых людей. Среди них есть женщина, которая, судя по нашим данным, была беременна и родила уже в плену. Очевидно, что к ним не проявляется должное уважение. В подвале больницы мы заметили стол, к которому, судя по обрывкам скотча, кто-то из заложников был привязан.

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Наша цель – собрать разведывательные данные о местонахождении заложников и освободить их. Есть несколько разведывательных групп, занимающихся сбором такой информации.

Продолжаются ли ракетные обстрелы Израиля?

Да, обстрелы все еще продолжаются, и страдают не только населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости от Сектора Газа. Несмотря на то, что мы уже шесть недель проводим оперативные действия и массированные удары по структуре ХАМАС, у них все еще остались запасы ракет. Это свидетельство того, как они готовились к удару по Израилю.

Ужасно думать о том, каков был бы результат, если бы все девять с половиной тысяч ракет достигли цели. К нашему огромнейшему счастью, после этих обстрелов было очень мало жертв. Система ПВО показывает очень хорошие результаты, и люди привыкли убегать в бомбоубежища, прятаться на лестничных площадках. Новые дома строятся с особыми комнатами, в которых более толстые стены. Конечно, такое укрытие не защитит от прямого попадания, но спасет от осколков, которые тоже могут быть смертельными.

Наша Служба тыла просчитала время реакции на запуск ракет в каждом городе. Если вы живете в 3-5 километрах от Сектора Газа, у вас есть 15 секунд после сигнала тревоги, в Иерусалиме – около минуты, чтобы взять детей, животных и укрыться.

Возможно, вы знаете, что многие украинцы игнорируют сирены воздушных тревог. Каково вам наблюдать за такой нашей реакцией?

У меня много знакомых в Украине, и я понимаю, о чем вы спрашиваете. Я слышала, что у вас может пройти много времени (от сигнала тревоги до "прилета", - УНИАН). Но для меня… Если сейчас раздастся сирена, я должна немедленно собраться, собрать всех вокруг и отправиться в бомбоубежище.

Не могу сказать, что и у нас 100% соблюдают правила. Есть машины, которые не останавливаются на автостраде. Есть люди, которые расслабились и могут выйти посмотреть на работу перехватчика. Однако Служба тыла постоянно проводит огромную работу. Представители Службы в социальных сетях, в различных медиа практически каждый час рассказывают, как нужно действовать, если вы услышали сирену. Каждый день устраиваются тренировки и учения в разных местах - школах, садиках, где только можно.

Допускается ли вероятность эскалации и открытие второго фронта? Возможна ли наземная операция в Ливане?

С первого дня военных действий с территории Ливана поступают обстрелы и попытки нанести удары по нам. Также были попытки террористов проникнуть в Израиль. Многие из наших населенных пунктов, расположенных на границе с Ливаном, были эвакуированы. Мы осознаем угрозу, исходящую от Хезболлы, и наша армия в боевой готовности. Мы отслеживаем место пуска ракет и максимально быстро наносим ответный удар.

Динамику развития ситуации предсказать сложно. Мы не заинтересованы в открытии дополнительного фронта. Точно так же, как мы не стремились начать войну в Секторе Газа. Нас к этому вынудили. Террористы ХАМАС нанесли удар по государству Израиль, убивали, насиловали и взяли заложников. Это единственная причина, по которой мы начали войну. Если Хезболла решит вынудить нас к войне, мы будем к этому готовы.

Наша цель – вернуть спокойствие в Израиль. Мы уже много лет вынуждены отстаивать свое право на существование.

Насколько возможно прямое участие в этой войне Ирана?

Мы понимаем, что Иран активно поддерживает и ХАМАС, и Хезболлу, и другие организации на Ближнем Востоке. Мы готовы к любому развитию событий. Армия готова. Но сейчас наше основное внимание сосредоточено на территории Сектора Газа. Наша первая задача – разрушение ХАМАС, но мы наблюдаем за тем, что происходит вокруг.

У нас обсуждают, что помимо Ирана, за событиями 7 октября могла стоять также РФ. Анализировали ли у вас этот вопрос? Что может грозить этим странам за поддержку атаки ХАМАС на Израиль?

Я не могу сказать, анализировали это или нет. Повторюсь, мы сосредоточены на тех угрозах, которые исходят от ХАМАС. Они нанесли удар, мы воюем, чтобы победить террор. Анализ - не совсем то, чем мы сейчас должны заниматься.

Насколько сложно вести городские бои?

Очевидно, что террористам проще. Это их город. Они могут вести обстрелы из палат больниц. Существует множество ловушек. Их продуманная инфраструктура вплетена в города. Там нет военных баз, а штабы находятся в квартирах, тоннелях, больницах. Мы обнаруживаем автоматы и боеприпасы в школах!

Террористы не всегда воюют в военной форме, "мирный парень" в футболке может прийти в школу и запустить оттуда ракету. Международный кодекс ведения войны их не волнует. У них в голове только одна цель - террор против всего мира.

Террористы готовили свою операцию несколько лет. Они очень хорошо подготовлены, это солдаты, способные вести бой. Их подготовка не только физическая, но и ментальная. Они шли убивать всех, без различия: евреев, мусульман, израильтян, людей с другим гражданством. Они убивают всех, кого видят, насилуют, издеваются, захватывают заложников…

Все это усложняет проведение операции. Однако наши солдаты были готовы. У Израиля есть тренировочные базы, которые максимально имитируют городскую среду, подобную Газе. Инженерные части проделали огромную работу по разминированию, исследованию и ликвидации туннелей. Продвижение наземных частей проводится очень аккуратно, последовательно, с планированием. Существует очень хорошая координация между пехотными частями, авиацией, артиллерией и ВМС Израиля. Пехотные части обнаруживают группы террористов, а ВВС наносят точечные удары.

Применяются ли новые тактики и новое оружие для городских боев?

Израильская армия всегда стремилась идти в ногу со временем, постоянно разрабатывая новые средства ведения боя. Например, у нас есть роботы, которые проверяют туннели. Армия и военно-промышленный комплекс постоянно работают над созданием новых решений, чтобы убрать солдат с поля боя и сохранить жизни.

Я не могу раскрывать, что именно мы используем, но результатом стала ликвидация многих террористов. И не просто рядовых, а командиров бригад и батальонов.

Возможности террористов вести централизованные боевые действия сильно ограничены. Но они все еще проводят обстрелы с использованием РПГ и автоматов, а также запускают ракеты по нашим частям.

Насколько Израиль зависит от поставок оружия и боеприпасов из США?

Мы благодарны за поддержку, но полагаемся на собственные силы. История Израиля показывает, что подобный момент мог возникнуть в любое время. Мы изначально готовились в различных аспектах: ПВО, вооружение, подготовка частей и службы тыла.

Наверняка часть израильтян обсуждает вопрос: "Почему разведка проспала такую атаку террористов"? Насколько этот вопрос расколол общество?

Понятно, что в обществе был определенный шок от того удара. Но я могу сказать, что израильтяне сплотились. Кого-то призвали, а те, кого не призвали, стали помогать. Все понимают, что армия должна искоренить терроризм и предотвратить повторение 7 октября. Я не знаю никого в Израиле, кого бы события того дня каким-то образом не коснулись: кто-то пострадал, у кого-то друзья погибли или сейчас служат. Эту боль чувствует вся страна.

Что у вас говорят о том, когда война закончится? Условно говоря, есть ли в Израиле блоггер, политие или военный эксперт, который обещает победу "через две-три недели"?

Конечно, есть подобные прогнозы. Эксперты говорят, что это может занять месяц, слышала прогнозы про год и даже больше (не знаю, какими данными этот эксперт оперирует, как он анализирует ситуацию). Я хорошо понимаю, что все хотят получить понимание того, что происходит. Но я представляю армию и считаю, что нет смысла пытаться что-то прогнозировать. Спекулировать прогнозами - неправильно. Есть заложники, которых надо вернуть. Есть террористическая организация, которая наносит по нам удары. Сколько времени уйдет, сказать сложно.

У армии есть задачи на сегодняшний день. Мы понимаем, что угроз больше, чем только террористы Сектора Газа. И мы будем выполнять задачи столько времени, сколько понадобится.

Влад Абрамов

Влад Абрамов