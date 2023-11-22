Джо Байден и Жозеп Боррель настаивают на освобождении всех заложников в секторе Газа.

Вашингтон приветствует соглашение об обеспечении освобождения заложников, захваченных террористической группой ХАМАС во время ее жестокого нападения на Израиль 7 октября. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

"Я очень рад, что некоторые из этих смельчаков, которые пережили недели плена и невыразимых испытаний, воссоединятся со своими семьями после того, как сделка будет полностью реализована. ... И я ценю обязательство, которое премьер-министр Нетаньяху и его правительство взяли на себя, поддержав длительную паузу, чтобы обеспечить полное выполнение этого соглашения и обеспечить предоставление дополнительной гуманитарной помощи для облегчения страданий невинных палестинских семей в Газе", - отметил Байден.

В свою очередь высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель в соцсети Х (Twitter) написал, что ЕС приветствует соглашение об освобождении 50 заложников из Газы в обмен на длительную паузу в конфликте.

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"После 7 недель страданий они наконец воссоединятся со своими семьями. Мы призываем к немедленному освобождению всех заложников. Гуманитарную паузу необходимо использовать для предоставления как можно большего количества срочно необходимой помощи гражданским лицам, переживающим разрушительную войну в Газе", - считает Боррель.

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС - последние новости

Накануне израильское правительство одобрило перемирие с ХАМАС. Соглашение включает освобождение 50 заложников и временное прекращение огня. Официальный представитель израильского правительства заявлял, что в рамках соглашения хотят освободить 50 живых израильских граждан, в основном женщин и детей. Их будут отпускать группами - по 12-13 человек в день.

Взамен Израиль прекратит огонь как минимум на четыре дня, а также освободит из тюрем палестинских женщин и несовершеннолетних и позволит им вернуться в свои дома, расположенные в основном на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС станет трудным решением.

"Сегодня перед нами трудное решение, но это правильное решение. Я хочу объяснить. Мы сражаемся и будем сражаться до тех пор, пока не достигнем всех наших целей, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем всех наших пленных и пропавших без вести. Мы также гарантируем, что в Газе не останется ни одного образования, которое будет угрожать Израилю", - сказал он.

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