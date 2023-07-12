Атака была нацелена на 25 организаций в Западной Европе.

Хакеры из Китая, который западные страны считают одним из государств, создающих больше всего угроз в киберпространстве, тайно получили доступ к учетным записям электронной почты около 25 организаций, включая государственные учреждения.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от Microsoft, атака была нацелена прежде всего на организации в Западной Европе. Хакерская группа, которую компания назвала Storm-0558, подделала токены цифровой аутентификации для доступа к учетным записям веб-почты, работающим в фирменной службе Outlook. Эта деятельность началась еще в мае.

"Microsoft связалась со всеми целевыми или скомпрометированными организациями напрямую через администраторов их арендаторов и предоставила им важную информацию, чтобы помочь им провести расследование и отреагировать", – отмечает Microsoft в заявлении, не раскрывая, какие организации или правительства пострадали от цифрового вторжения.

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Накануне советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC сообщал о взломе аккаунтов федерального правительства. По его словам, США обнаружили излом "достаточно быстро" и сумели предотвратить дальнейшие проблемы.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявлял, что вторжение в облачную безопасность Microsoft "повлияло на несекретные системы", не раскрывая подробностей.

"Официальные лица немедленно связались с Microsoft, чтобы найти источник и уязвимость в их облачном сервисе", – добавил он.

Угрозы от Китая в киберпространстве-последние новости

США рассматривают Россию и Китай как основные страны, от которых исходят угрозы в киберпространстве.

Весной директор Агентства национальной безопасности США генерал Пол Накасоне прогнозировал, что Китай может развернуть масштабную кибервойну против США в случае попытки вторжения на Тайвань.

По убеждению американских чиновников, китайские хакеры, скорее всего, атаковали бы энергосистему, транспортную сеть и телекоммуникационные системы Америки с целью посеять панику и ослабить американскую помощь Тайваню.

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