Великобритания выделит около 20 миллионов долларов на усиление киберзащиты Украины

Великобритания выделит 16 миллионов фунтов стерлингов (около 20 миллионов долларов) на усиление киберзащиты Украины, в частности способности обнаруживать и отключать вредоносное ПО.

Как сообщает Sky News, об этом объявил премьер-министр Британии Риши Сунак. Отмечается, что эта помощь позволит Украине лучше защитить свою критически важную национальную инфраструктуру от разрушительных атак России

Эта сумма дополняет обещанные в прошлом году 6,35 миллиона фунтов стерлингов (8 миллионов долларов). Также отмечается, что еще 9 миллионов фунтов стерлингов потенциально могут быть получены от международных союзников.

"Ужасные атаки России на Украину не ограничиваются их варварским вторжением на территорию, но также включают в себя отвратительные попытки атаковать их киберинфраструктуру, которая предоставляет жизненно важные услуги, от банковских услуг до поставок энергии, невинному украинскому народу", - сказал Сунак.

Он отметил, что это финансирование имеет решающее значение для укрепления киберзащиты Украины и повышения способности страны обнаруживать и отключать вредоносное ПО.

Также Sky News сообщает, что на следующей неделе Сунак попросит предпринимателей и бизнес увеличить свои инвестиции в Украине, чтобы помочь восстановить экономику страны после вторжения России.

Помощь Украине от Великобритании

Ранее в Минобороны Британии показали видео с новыми дронами, которые уже в июле должны появиться на вооружении украинских военных.

Также украинские военные проходят подготовку по ведению оборонительного боя в Британии, а кроме того в этой стране будет проходитьттакже подготовка украинских пилотов на Ф-16.

Также Британия совместно с Данией, Нидерландами и США передают Украине сотни ракет малой и средней дальности и связанных с ними систем для усиления ППО.

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