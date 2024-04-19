Для этого Китай планирует задействовать свою хакерскую группу, которая уже проникла в компьютерные сети инфраструктурных компаний США, говорят в ФБР.

Связанные с правительством Китая хакеры проникли в критически важную инфраструктуру США и ждут "подходящего момента, чтобы нанести сокрушительный удар". Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй, которого цитирует Reuters.

По его данным, китайская хакерская группа, известная как Volt Typhoon, успешно получила доступ к компьютерным сетям многочисленных американских компаний телекоммуникационного, энергетического, водопроводного и других критических секторов.

По словам директора ФБР, Китай развивает "способность физически разрушить нашу критически важную инфраструктуру в тот момент, который он выберет". "Его план состоит в том, чтобы нанести подлые удары по гражданской инфраструктуре, чтобы попытаться вызвать панику", - говорит Кристофер Рэй.

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По его мнению, намерения хакерской группировки согласуются с более широким намерением Китая удержать США от защиты Тайваня.

Как отмечает Reuters, ранее на этой неделе представитель китайского Министерства иностранных дел заявил, что хакерская группа Volt Typhoon не связана с правительством Китая и является частью преступной группы, специализирующейся на программах-вымогателях.

Американо-китайское противостояние: последние новости

Как писал УНИАН, в последние годы отношения США и Китая резко обострились, чему в том числе способствовало и российское вторжение в Украину. Впрочем, основное напряжение между двумя государствами вытекает из борьбы за влияние в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана. Так в марте страны обменялись завуалированными угрозами войной.

На прошлой неделе Китай также ввел санкции против ряда американских военно-промышленных корпораций.

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