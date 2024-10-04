В свою очередь в США воспрепятствовали таким атакам.

США изъяли 41 интернет-домен, который использовали российские разведчики и их доверенные лица, чтобы взламывать правительственные учреждения, среди которых Пентагон и Государственный департамент. Об этом сообщило Министерство юстиции США, передает Reuters.

В ведомстве отметили, что действовали вместе с Microsoft, чтобы изъять 66 интернет-доменов, которые использовали хакеры, связанные с подразделением Федеральной службы безопасности РФ.

"Российское правительство использовало эту схему для кражи конфиденциальной информации американцев, используя, на первый взгляд законные электронные почтовые ящики, чтобы обманом заставить жертв раскрыть учетные данные", - сообщила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

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В Минюсте добавили, что хакеры использовали домены в фишинговой кампании, которая направлена на получение доступа к данным американских компаний, экс-сотрудников разведывательного сообщества США, бывших и нынешних сотрудников Минобороны и Государственного департамента, военных подрядчиков и работников Министерства энергетики США.

"Изъятые домены использовались хакерами, принадлежащими к "Группе Каллисто" и ее партнерам, которую Минюст назвал подразделением ФСБ. Группа, также известная как "Холодная река" или "Звездная метель", впервые появилась в поле зрения разведчиков после того, как в 2016 году она атаковала министерство иностранных дел Великобритании", - уточнили в Reuters.

Хакерские атаки РФ - что известно

Ранее сообщалось, что кибергруппа, которая относятся к одному из подразделений военной разведки РФ осуществляла кибератаки против стран НАТО и ЕС. Как оказалось, эта группа проводила деятельность, целью которой является саботаж и шпионаж.

В свою очередь США и девять стран-союзников обвинили Россию в организации кибератак в 2020 году на украинскую критическую инфраструктуру и многие другие цели. Ответственность за такие действия страны возложили на подразделение 29155 ГРУ - российскую военную хакерскую группу.

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