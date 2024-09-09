В немецкой разведывательной службе считают, что группа проводит деятельность, целью которой является саботаж и шпионаж.

Национальная разведывательная служба Германии заявила, что кибергруппа, которая относится к подразделению 29155 российской военной разведки (ГРУ), осуществляла кибератаки против стран НАТО и ЕС, пишет Reuters.

В частности немецкая разведка сообщила, что выносит предупреждение против группы, известной как UNC2589, вместе с ФБР, американским агентством кибербезопасности CISA, АНБ (Агентством национальной безопасности) и другими международными партнерами.

"Предупреждение появилось во время повышенного беспокойства в Европе в отношении подозреваемых российских хакеров и шпионов после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Ранее в этом году Берлин обвинил Россию в ряде кибератак на правящую партию социал-демократов Германии, а также на компании в логистическом, оборонном, аэрокосмическом и ИТ-секторах", - напомнили в материале. Видео дня

В своем предупреждении разведывательная служба заявила, что группа проводит деятельность, целью которой является саботаж и шпионаж. Эта работа включает повреждение веб-сайтов и публикацию похищенных данных.

В Reuters добавили, что подразделение ГРУ, к которому принадлежит группа, известно своим подозрением в причастности к отравлению бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

Российские кибератаки - последние новости

Как писал УНИАН, США и девять стран-союзников официально обвинили российское правительство в организации кибератак в 2020 году на украинскую критическую инфраструктуру и многие другие цели. В частности, страны возложили ответственность за атаки, которые в основном использовали тип вредоносного программного обеспечения, известный как WhisperGate, на подразделение 29155 ГРУ - российскую военную хакерскую группу.

Также сообщалось, что российские хакеры атаковали бывшего американского посла в Украине в рамках серии атак на российские и зарубежные объекты гражданского общества. Отмечается, что хакеры пытались обмануть Стивена Пайфера, который был послом США в Украине с 1998 по 2000 год, чтобы он передал им свой пароль.

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