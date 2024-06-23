Хакеры заявили, что выражают протест против военной поддержки Великобританией Украины.

Хакерская группировка "Цилинь", предположительно, связанная с Россией, взломала базу данных Национальной службы здравоохранения Великобритании. По данным The Guardian, они закрыли для врачей доступ к примерно 300 миллионам файлов и требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов.

Хакеры проникли в IT-систему компании Synnovis, которая оказывает лабораторные и диагностические услуги множеству больниц, включая государственные, и частным врачебным практикам. В их руки попали данные об обращениях к врачам и результаты анализов - в том числе на ВИЧ и онкологию.

Отмечается, что хакеры перекрыли врачам доступ к документам пациентов, из-за этого затронутые атакой больницы Национальной службы здравоохранения были вынуждены отложить почти 1600 срочных приемов и операций, в том числе переливания крови и трансплантации органов.

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По данным The Guardian, Synnovis отказалась платить выкуп. В ответ хакерская группировка "Цилинь" (Qilin) выложила в открытый доступ 104 файла с данными пациентов.

Считается, что эта хакерская группировка связана с Россией. Она взламывает базы данных в разных странах и требует выкуп за восстановление доступа к ним. Однако в этот раз "Цилинь" впервые объявил взлом политической акцией. Хакеры заявили BBC, что выражают протест против "участия Великобритании в военном конфликте" – предположительно, речь идет о военной поддержке Великобританией Украины.

Российские кибератаки - новости

В конце мая Польское государственное информационное агентство PAP заявило о вероятной российской кибератаке после того, как в его ленте новостей появились ложные статьи о военной мобилизации в Польше.

В статье говорилось о том, что 1 июля в Польше будет объявлена частичная военная мобилизация и планируется призвать 200 тысяч человек, которые будут отправлены в Украину.

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