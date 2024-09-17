В Грузии запретили однополые браки, трансгендерный переход и усыновление детей однополыми парами.

Парламент Грузии принял в целом так называемый пакет "анти-ЛГБТ" законов и поправок. За соответствующее решение проголосовали 84 депутата, при этом оппозиция, которая бойкотирует работу парламента, в голосовании участия не принимала, сообщает NewsGeorgia.

Отмечается, что эта тема является частью предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта", которая объявила себя борцами за традиционные ценности.

"Предложенные "Грузинской мечтой" поправки предусматривают, в частности, запрет на регистрацию любых браков, кроме союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и операции по смене пола. В школах хотят запретить предоставление информации, которая может быть интерпретирована как "пропаганда принадлежности к противоположному полу, однополых отношений или инцеста". Вещателям, рекламодателям и кинотеатрам придется редактировать контент с учетом требований закона", - пишет издание. Видео дня

Согласно сообщению, закон также запрещает проведение собраний, которые могут быть истолкованы как ЛГБТ-пропаганда - фактически под это может попасть любое мероприятие, на котором присутствуют ЛГБТ-граждане.

"Международные организации выразили обеспокоенность тем, что в существующем виде "анти-ЛГБТ" пакет закрепляет стигматизацию и будет способствовать дискриминации", - резюмирует СМИ.

Как известно, в ноябре 2024 года в России запретили ЛГБТ. В частности, Верховный суд РФ признал ЛГБТ экстремистским движением. С тех пор деятельность международного сообщества запрещена на территории РФ.

Копирование грузинским парламентом законов РФ

Как сообщал УНИАН, в мае этого года парламент Грузии окончательно принял закон об "иноагентах". За преодоление вето президента страны проголосовали 84 депутата из 150 .

Этому предшествовали длительные многотысячные протесты в Тбилиси и других городах. Оппозиция считает принятый документ калькой с похожего закона, действующего в России. Там его используют для подавления инакомыслия.

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