Решение должны утвердить во время Генеральной конференции МАГАТЭ.

Сегодня, 10 марта, Совет правления Международного агентства по атомной энергии поддержал переназначение Рафаэля Гросси на должность генерального директора организации на второй срок. Он продлится до 2027 года.

Об этом пишет The Jerusalem Post. Отмечается, что в Совет директоров входят представители 35 стран.

По данным издания правление МАГАТЭ одобрило повторное назначение Гросси путем аккламации. Это означает, что голосование не проводилось и ни одна страна не высказала возражения.

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Теперь решение должны утвердить во время Генеральной конференции МАГАТЭ. Она должна состояться этой осенью.

Рафаэль Гросси - что известно

Как известно, аргентинского дипломата Гросси избрали гендиректором МАГАТЭ в 2019 году.

В апреле 2022 года он был с визитом в Украине - посетил территорию Чернобыльской АЭС.

После захвата россиянами украинской ЗАЭС Гросси вместе с делегацией прибыл на станцию. Это произошло 1 сентября. Там чиновник пробыл несколько часов. Впоследствии он объявил, что на ЗАЭС будет работать постоянная миссия агентства.

2 марта 2023 года стало известно, что на станции состоится ротация экспертов от МАГАТЭ.

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