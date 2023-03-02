Ранее РФ блокировала ротацию экспертов МАГАТЭ.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о ротации экспертов организации на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом он написал в Твиттере. "Рад сообщить об успешном завершении долгожданной ротации миссии содействия и поддержки на ЗАЭС – уже шестой по счету. Я благодарю наших сотрудников за их профессионализм, мужество и преданность делу, а также усилия всех участников. Миссия незаменима для снижения риска ядерной аварии", - написал Гросси.

Он добавил, что новая группа ядерных экспертов уже приступила к работе на станции, а трое экспертов, которые работали там с начала января, уже выехали с ЗАЭС.

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Ситуация на Запорожской АЭС

В марте 2022 года российские оккупационные группировки захватили Запорожскую АЭС. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам.

В феврале 2023 года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 200 российских компаний, которые пытаются эксплуатировать Запорожскую АЭС. У Службы безопасности Украины есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники "Росатома" и сопутствующих компаний корпорации взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС; способствуют подключению электростанции к российской энергетической системе.

Кроме того, 10 февраля Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила эксплуатацию четырех из шести энергоблоков ЗАЭС.

Ранее РФ блокировала ротацию экспертов МАГАТЭ.

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