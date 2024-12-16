Готовый 'форпост': в Foreign Policy объяснили, что победоносная Украина предложит Европе

Учитывая трансатлантическое сотрудничество, испытанная в боях сухопутная держава будет готова вмешаться в вооруженные конфликты.

С приходом администрации Дональда Трампа вопрос будущего трансатлантического сотрудничества и роли американского "зонтика безопасности", который, хоть и с недостатками, обеспечивал мир в Европе с 1945 года, приобретает новое значение. Растущая неопределенность относительно продолжительности обязательств США в сфере европейской безопасности ставит лидеров Европы перед вызовом: как действовать во все более сложной среде угроз без гарантий поддержки со стороны Америки, пишет Foreign Policy.

Несмотря на то, что ситуация стимулирует изменения в стратегическом подходе европейских государств, даже самые радикальные решения не способны быстро компенсировать военные преимущества США в технологиях и масштабах. Для достижения подобного уровня понадобится не менее поколения целенаправленных инвестиций в оборонный потенциал Европы. Однако в ближайшее время Европа нуждается в действенных средствах сдерживания. Есть ли решение? Оно уже рядом - это Украина. Чтобы обеспечить собственную безопасность и поддержать Киев, европейские государства должны активно воплощать план победы Украины, что позволит укрепить ее позиции как на поле боя, так и за столом переговоров.

Украина, имея боевой опыт, уже продемонстрировала свою способность эффективно противостоять российским войскам и работать в условиях полной мобилизации. Ее роль может стать ключевым компонентом в системе европейского сдерживания. Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил план из пяти основных пунктов, который включает приглашение в НАТО, расширение оборонной помощи, экономическое сотрудничество, обычные средства сдерживания и создание украинского "форпоста" для защиты Европы. Несмотря на то, что этот план был рациональным и реалистичным в деталях, он не получил широкой поддержки на Западе из-за нежелания западных столиц идти на риски.

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Однако после последних выборов в США ситуация может измениться. Вашингтон уже демонстрирует готовность значительно увеличить военную помощь Украине, в частности речь идет о предоставлении современных высокоточных вооружений большой дальности. Франция и Великобритания также проявляют решимость в усилении поддержки Киева, а Париж даже заговорил о возможности развертывания европейских войск в Украине.

Если эти инициативы помогут восстановить динамику украинской армии или ослабить российские силы, Киев сможет вести переговоры с более выгодной позиции, а Европа получит долгосрочное решение для укрепления своей обороноспособности. Это потребует от европейских лидеров быстрых и решительных действий, в частности создания устойчивой системы поставок вооружений Украине и выработки общего видения безопасности с Киевом.

В перспективе, если роль США как основного гаранта трансатлантической безопасности ослабнет, Украина может стать готовой и эффективной альтернативой, способной обеспечить стабильность и защиту для Европы, подытожило издание.

Окончание войны в Украине - что известно

Ранее УНИАН сообщал, как повлияют переговоры с Россией на бои на фронте. Эксперт напомнил, что происходило во времена АТО, а именно когда российские оккупанты продолжали наступать, когда "переговорщики обсуждали процесс прекращения огня".

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал хвастаться, якобы он "открыл дверь" к мирным переговорам Украины и России.

"Полгода назад никто не хотел слышать о мире. Теперь об этом говорят все", - написал он.

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