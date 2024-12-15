Команда нового президента считает неправильной стратегию "пустого чека" для Украины.

Выделение многомиллиардной военной помощи Украине является плохой стратегией. Об этом в интервью CBS News заявил конгрессмен Майкл Волц, которого Дональд Трамп планирует назначить своим советником по вопросам национальной безопасности.

"Президент Трамп только что сказал в своем интервью журналу Time, что "пустой чек" не является стратегией. Это такая себе вечная война, в которую мы, кажется, втягиваемся", - заявил он в ответ на вопрос о том, планирует ли команда Трампа ограничить помощь Украине.

Стоит заметить, что под выражением "пустой чек" американцы обычно подразумевают неограниченное финансирование. Условно говоря, это аллюзия на ситуацию, когда получатель денег сам вписывает в "пустой чек" ту сумму, которую ему выделяют по этому чеку.

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По мнению Волца, вместо того, чтобы выписывать Украине "пустой чек", предоставляя неограниченное финансирование, Вашингтон должен сосредоточиться на том, к какой цели он стремится, поддерживая Украину.

"Как выглядит успех, отвечающий нашим интересам? Как нам закончить войну? Кто за столом переговоров? Как посадить все стороны за стол переговоров, и какие рамки для соглашения? Это те вещи, которые мы обдумываем с его (Трампа) фантастической командой, которую он собирает", - отметил конгрессмен.

При этом Волца выразил надежду, что "восстановить стабильность" и "остановить резню" смогут навсегда, "а не просто приостановить".

Планы Трампа в отношении Украины: последние новости

Как писал УНИАН, в команде Трампа хотят скорейшего прекращения огня в Украине. По словам Майка Волца, это может стать шагом для урегулирования конфликта как такового.

Западные СМИ со ссылкой на источники в команде Трампа пишут, что новоизбранный президент США еще не представил Киеву какого-либо конкретного мирного плана, однако последние встречи и беседы между Зеленским, Трампом и их советниками "были конструктивными". В частности утверждается, что Трамп понимает, что не Украина является главным препятствием к миру.

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