Государственный секретарь Энтони Блинкен напомнил слова президента Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты ответят, если Россия решит действовать необдуманно или агрессивно.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой, но все будет зависеть от политики Кремля и от его агрессивности.

Выступая после встречи с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом в Лондоне, Блинкен повторил предыдущие заявления и президента Джо Байдена, и предыдущей администрации США, что Соединенные Штаты не хотят эскалации отношений с Россией, сообщает Радио Свобода.

«Президент Байден уже давно, еще с тех пор, когда он не был президентом, говорит, что, если Россия решит действовать необдуманно или агрессивно, мы дадим ответ», - сказал он.

«Но мы не ищем эскалации. Мы бы хотели иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия пойдет в этом направлении, так же сделаем и мы», - заявил Блинкен.

Комментарии госсекретаря США относительно России прозвучали в ходе дальнейшего ухудшения отношений Вашингтона с Москвой по целому ряду вопросов - от военной угрозы Украине со стороны Кремля до кибератак России на компьютерные системы в США и отношение в России к заключенному оппозиционному деятелю Алексея Навальному, отмечается в сообщении.

Встреча Блинкена с Раабом состоялась на полях саммита глав МИД стран «Группы семи», первого за два года.

Министры, кроме вопроса России, должны обсудить такие дела, как вывод войск США из Афганистана, ядерную программу Ирана или торговые соглашения после выхода Великобритании из Европейского Союза.

Стягивание войск РФ к границе Украины

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крыму и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что численность российских военнослужащих на границе с Украиной за неделю увеличится до более 120 тыс.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

30 апреля 2021 года глава разведуправления США прокомментировал стягивание войск РФ к границе Украины.

3 мая 2021 года в Госдепе США заявили, что внимательно следят за отводом российских войск от украинской границы

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Автор: Виктория Токарева