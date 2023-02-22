Позже документ должен рассмотреть Совет Федерации.

В среду, 22 февраля, Госдума РФ приняла закон, который прекращает участие Российской Федерации в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Как сообщается на сайте ведомства, решение депутаты приняли единогласно. "За" проголосовал 401 депутат.

Позже сегодня документ рассмотрит Совет Федерации. Он вступит в силу со дня опубликования.

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Решение РФ об остановке участия в договоре о СНВ

Во время послания к Федеральному Собранию РФ 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о временной остановке участия в договоре о СНВ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это решение "крайне неудачным и безответственным". По его словам, США будут "внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия" и будут действовать из соображений безопасности – своей и партнеров.

В Британии заявили, что Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды.

Справка УНИАН. В 2010 году между Россией и США был подписан договор о (СНВ), который предусматривал дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Документ был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на 5 лет. В 2021 году США и РФ договорились о продлении договора о СНВ до 5 февраля 2026 года.

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