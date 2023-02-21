Вашингтон открыт для обсуждения договора с Москвой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение Москвы приостановить участие в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) "крайне неудачным и безответственным".

Как пишет CNN, во время своего первого в качестве госсекретаря США визита в Грецию он сказал, что Вашингтон открыт для обсуждения договора.

"Мы по-прежнему готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях. Я считаю важным, чтобы мы продолжали действовать ответственно в этой сфере", – сказал Блинкен.

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Он также отметил, что США будут "внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия" и действовать из соображений безопасности – своей и партнеров.

"Я думаю, что важно, чтобы мы продолжали действовать ответственно в этой области, этого также ожидает от нас весь остальной мир", – добавил госсекретарь.

В Совете национальной безопасности США также отметили, что Вашингтон "готов встретиться с Россией для обсуждения Договора и вопросов ядерной стабильности".

"Об этом свидетельствует наша недавняя встреча "пятерки" по снижению рисков. Как мы уже говорили ранее, независимо от того, что еще происходит в мире, США готовы принять важнейшие меры по контролю над вооружениями", — говорится в заявлении представителя СНБ.

Решение РФ о остановке участия в Договоре об СНВ

Во вторник, 21 февраля, во время послания к Федеральным сборам РФ российский диктатор Владимир Путин объявил о временной остановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. При этом он указал, что речь не о выходе России из Договора, а именно о приостановке участия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении России приостановить участие в новом Договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он призвал Москву пересмотреть этот шаг.

Справка УНИАН. В 2010 году между Россией и США был подписан договорах о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Это двусторонний договор о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Подписантами выступили президент РФ Дмитрий Медведев и Барак Обама. Договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договорённости сторон на 5 лет.

В 2021 году страны договорились о продление договора об СНВ до 5 февраля 2026 года.

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