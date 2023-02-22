Там надеются, что президент РФ пересмотрит свое решение по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Президент России Владимир Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды.

Об этом заявил спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака каналу CNN, комментируя решение РФ о приостановлении участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений

"Это еще один пример того, как Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды", — подчеркнул представитель британского премьера.

Видео дня

Он назвал такой шаг опрометчивым, поскольку контроль над вооружениями жизненно важен для глобальной безопасности. В Британии надеются, что РФ пересмотрит свое решение.

Решение РФ об остановке участия в договоре о СНВ

21 февраля Путин объявил о временной остановке участия в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). После этого он внес в Госдуму РФ проект постановления о приостановке участия России в Договоре о СНВ, проект рассмотрят сегодня, 22 февраля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение Кремля "крайне неудачным и безответственным" и отметил, что Вашингтон открыт для обсуждения договора. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также критически отнесся к этому и призвал Москву пересмотреть это решение.

Вас также могут заинтересовать новости: