Согласно сообщению СМИ, продажи проигрывателей Blu-ray выросли в 5 раз, CD, DVD и винил – почти вдвое.

После ухода из России западных кинокомпаний и стримингов россияне ринулись активно скупать Blu-ray плееры. Вместе с тем растет и интерес к DVD и Blu-ray дискам с фильмами.

Об этом пишет ряд профильных российских СМИ.

Сообщается, что в первом полугодии 2022 года Blu-ray плееры покупали в пять раз чаще, чем годом ранее. CD, DVD и винил начали покупать в 2 раза больше. У этого есть несколько причин, включая желание людей сохранить доступ к контенту в условиях ограничений, наложенных на РФ после того, как она развязала войну против Украины.

Аналитическая компания Mobile Research Group утверждает, что интерес к дискам в основном проявляют "ретро-коллекционери". Но на самом деле это не так. Всему виной уход из РФ многих западных киностудий, продакшенов, стриминговых платформ. "Диски и проигрыватели не отключат, они будут работать при любых санкциях", – говорят эксперты.

Также в РФ активно скупают виниловые проигрыватели и пластинки – на 184% больше, чем годом ранее. Увеличился спрос и на аксессуары для них.

Напомним, с февраля некоторые компании, в частности Apple и Samsung, приостановили поставки своей продукции в Россию. Параллельно китайские гиганты Lenovo и Xiaomi, несмотря на призывы Пекина сопротивляться принуждению из-за рубежа, по-тихому сворачивают свой бизнес в стране-агрессоре.

В связи с этим в России вновь растет популярность фичерфонов – кнопочных телефонов с минимумом функций. Поставки "звонилок" в первом квартале выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14%.

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