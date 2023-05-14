Венгрия поддерживает представленный Китаем "мирный план". Петер Сийярто объяснил, почему.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился с визитом в Китай, где планирует обсудить критические на сегодня темы. Среди них - война в Украине.

В частности, глава МИД Венгрии сообщил, он поддерживает представленный Китаем "мирный план" и назвал две причины, почему.

"У нашего соседа продолжается война, Европу охватывает военный психоз, поэтому миротворческие усилия имеют особое значение, которые необходимо постоянно усиливать. Мы поддерживаем мирный план, предложенный Китаем, по двум причинам: с одной стороны, потому что он касается мира, а с другой стороны, потому что он существует. Наконец что-то, касающееся не продолжения войны, а ее прекращения", - сказал Сийярто.

Венгерский министр также отметил, что Будапешт не хочет, чтобы отношения между Европой и Китаем испортились. "Мы видим Китай не как риск, а как страну, сотрудничество с которой означает для нас огромные возможности", - подчеркнул Сийярто.

Министр также убежден, что экономическое сотрудничество между Европой и Китаем "принесет пользу всем", и назвал Венгрию "замечательным тому примером".

"Наша страна стала местом встречи западноевропейских и китайских инвестиций, которые дополняют друг друга. Мы четко понимаем: европейская автомобильная промышленность не сможет успешно перейти к эпохе электричества без участия китайских поставщиков. И если мир не может перевести транспорт на электрические базы, то об успехе в борьбе с изменением климата мечтать просто стыдно", - сказал Сиярто.

Война в Украине - мирный план Китая

Как сообщал УНИАН, Китай несмотря на свой официально заявленный нейтралитет в отношении российского вторжения в Украину, кажется, все же больше политически склоняется к Москве. Об этом, кроме критики Пекином США и НАТО, свидетельствует и то, что первый за более чем год войны разговор между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Владимиром Зеленским состоялся лишь в конце марта этого года.

А ранее, 24 февраля 2023 года Китай представил свой "мирный план" по завершению войны в Украине. Эта инициатива состоит из 12 пунктов, но по своему содержанию она больше направлена на замораживание ситуации. В частности, китайский "план мира" не содержит няиких упоминаний о "выводе российских войск" с территории нашего государства.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя мирный план Китая отметил, что война в Украине может закончиться в любой момент, поскольку это "война выбора" российского президента Владимира Путина. То есть Россия должна прекратить нападать на Украину и вывести свои войска. В свою очередь, в России заявили, что поддерживают китайскую "мирную" инициативу.

В феврале высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель раскритиковал предложения Китая по урегулированию войны в Украине. По его мнению, достичь мира можно на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. Позже в апреле Боррель посоветовал Китаю и Бразилии, которые предлагают так называемые мирные планы для Украины, сначала увидеть своими глазами последствия войны.

А недавно в мае Боррель отметил, что Китай потерял возможность стать посредником в развязанной Россией войне против Украины из-за того, что его озвученная "нейтральность" в отношении этой войны все же имела больше пророссийский уклон.

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