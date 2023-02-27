Ключевой проблемой представленного Китаем документа является то, что он не отличает агрессора от жертвы.

Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель раскритиковал предложения Китая по урегулированию войны в Украине.

"Китай представил свой "позиционный документ" о политическом урегулировании. Он не является мирным планом и в основном повторяет известные китайские позиции, часть из которых мы разделяем, а часть – нет. Конечно, мы будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевой проблемой является то, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень", – написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его мнению, достичь мира можно на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

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Позиция Китая относительно войны в Украине

Китай обнародовал пресс-релиз под названием "позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". В нем не сказано, что Россия является агрессором, а Украина - жертвой войны.

В Казахстане заявили о поддержке китайского "мирного плана" относительно завершения войны.

В то же время в Германии отметили, что план не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины, а в США заявили, что нужен Справедливый мир, а не выгодное для Кремля прекращение огня. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай должен был привлечь Украину к разработке любых "мирных инициатив".

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