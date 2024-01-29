Сегодня Сийярто должен провести встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал свой визит в Украину. Об этом сообщил в Телеграмм журналист Витадлий Глагола.

"Петер Сийярто прибыл на Закарпатье для встречи с Кулебой. Его кортеж пересек границу и заехал на Закарпатье", - написал Глгола.

Он напомнил, что сегодня Сийярто должен провести встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде.

Визит главы МИД Венгрии в Украину - что известно

Ранее стало известно, что 29 января в Ужгороде состоится встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что на встрече может обсуждаться визит премьер-министра Виктора Орбана в Украину. В то же время ранее Сийярто намекнул, что в ближайшее время Зеленский и Орбан не будут иметь личной встречи, ведь она не будет успешной.

Накануне визита Сийярто-в Венгрии произошел дипломатический скандал: главе МИД страны пригрозили убийством на украинском языке. Письмо с Советом Петеру Сийярто готовиться к похоронам поступило на электронную почту посольства.

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