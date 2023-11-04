Запад может упустить возможность положить конец многовековой имперской агрессии Кремля.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, для РФ "мирное соглашение" означает лишь "время для перевооружения".

Министр считает, что западные страны опасно близки к тому, чтобы упустить возможность положить конец многовековой имперской агрессии Кремля и обеспечить будущее многих континентов.

"Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них", - резюмировал Ландсбергис.

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Переговоры с РФ - что известно

Напомним, ранее телеканал NBC News со ссылкой на действующих и бывших топ чиновников США сообщил, что официальные лица США и ЕС начали неформально обсуждать с представителями Украины то, что может привести к потенциальным мирным переговорам с Россией и от чего Украине придется отказаться.

По словам источников телеканала, эти дискуссии являются отражением ситуации на фронте и политической ситуации в Европе и США.

Обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, заявили чиновники.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что на него никто из лидеров стран Европейского Союза, США или других партнеров не давит, чтобы садиться с Российской Федерацией за стол переговоров и что-то ей отдавать. Глава государства подчеркнул, что такого не будет.

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