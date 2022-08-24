Дипломат отметила, что такое решение является важной обязанностью премьер-министра

В Великобритании прокомментировали возможность применения ядерного оружия. Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс заявила, что такой вариант развития событий возможен при острой необходимости.

Об этом сообщает Times radio.

По словам Трасс, она готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Она назвала такое решение важной обязанностью премьер-министра Британии.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", - подчеркнула Трасс.

Стоит отметить, что Лиз Трасс является одним из претендентом на пост премьер-министра Великобритании после ухода Бориса Джонсона. Она ведет яркую проукраинскую политику.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Российской Федерации Владимир Путин удивил неожиданным заявлением о вероятности развязывания ядерной войны. По его словам, победителей в таком противостоянии не будет.

В то же время российские оккупанты с завидной частотой обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции, тем самым угрожая ядерной катастрофой, что расценивается как ядерный терроризм. При этом россияне цинично обвиняют ВСУ в ядерных провокациях.

Вас также могут заинтересовать новости: