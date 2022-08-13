На территории ЗАЭС расположены российские артиллерийские установки.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину на территории ЗАЭС находится очень много вражеской военной техники.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на инженера ЗАЭС.

"Во-первых, на ЗАЭС находится очень много военной техники Российской Федерации. Большую часть инженерных машин, "Уралов" и другого транспорта они загнали под переходные галереи, по которым персонал идет из спецкорпусов к энергоблокам. Эти галереи называют просто "эстакадами". Чем дальше в глубину территории станции, тем более интересные объекты можно найти под эстакадой. Возле второго спецкорпуса иногда стоят БМ "Град" с полностью загруженным боекомплектом", - сообщил сотрудник ЗАЭС.

В материале также отмечается, что на территории ЗАЭС расположены российские артиллерийские установки.

"На территории станции есть площадка, где хранятся тяжелые металлические конструкции, такие как свежие парогенераторы. Так вот на нем сейчас расположены российские артиллерийские установки, которые обстреливают ЗАЭС, имитируя "прилеты" из Никополя. Я лично видел обстрел с этой площадки, видел выход оттуда и куда прилетело. С момента "выхода" до момента "прилета" прошло не более трех секунд. Каждый из сотрудников ЗАЭС это видел и слышал. И знает откуда летит и куда", - сообщил инженер.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

При этом отмечается, что несмотря на провокации оккупантов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

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