В 2020 году в мире погибли 65 журналистов и работников СМИ, что на 17 больше, чем в предыдущем.
Как говорится в годовом отчете Международной федерации журналистов (IFJ), они были убиты во время целенаправленных нападений, подрывов бомб или перекрестного огня в 16 странах.
Больше всего журналистов и работников медиа погибло в Мексике - 14 Афганистане - 10, Пакистане - 9, Индии - 8, на Филиппинах и в Сирии - по 4, Нигерии и Йемене - по 3.
Кроме того, в Ираке и Сомали погибли двое журналистов, а в Бангладеш, Камеруне, Гондурасе, Парагвай, России и Швеции - по одному.
По данным отчета, по состоянию на март 2021 года, 229 журналистов находятся в заключении.
Отмечается, что с 1990 года зафиксировано 2 тысячи 680 убийств журналистов.
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