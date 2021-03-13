С 1990 года зафиксировано 2 тысячи 680 убийств журналистов.

В 2020 году в мире погибли 65 журналистов и работников СМИ, что на 17 больше, чем в предыдущем.

Как говорится в годовом отчете Международной федерации журналистов (IFJ), они были убиты во время целенаправленных нападений, подрывов бомб или перекрестного огня в 16 странах.

Больше всего журналистов и работников медиа погибло в Мексике - 14 Афганистане - 10, Пакистане - 9, Индии - 8, на Филиппинах и в Сирии - по 4, Нигерии и Йемене - по 3.

Кроме того, в Ираке и Сомали погибли двое журналистов, а в Бангладеш, Камеруне, Гондурасе, Парагвай, России и Швеции - по одному.

По данным отчета, по состоянию на март 2021 года, 229 журналистов находятся в заключении.

Отмечается, что с 1990 года зафиксировано 2 тысячи 680 убийств журналистов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи