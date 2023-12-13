Немецкий политик отметил, что Киев получит бронетехнику, боеприпасы, зимнюю форму и электрогенераторы.

Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot. Ее развернут и введут в эксплуатацию до конца текущего года.

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что у Украины улучшилась способность защищаться от воздушных атак РФ с помощью дронов и ракет. Он заявил, что Берлин передаст Киеву бронетехнику, боеприпасы, зимнюю защитную одежду, электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.

"Все это крайне необходимо. Потому что Россия теперь полностью поставила свою экономику на службу этой войне. Производство российского оружия идет полным ходом", - цитирует немецкого политика издание Aussiedlerbote.

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Кроме того, Шольц предупредил, что снижение поддержки странами-партнерами Украины чревато последствиями, ведь российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на ослабление международной поддержки.

"Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени в военном отношении", - подытожил немецкий канцлер.

Помощь Германии для Украины - последние новости

Берлин передал Украине новую военную помощь - боеприпасы, дроны, гранатометы и грузовики. При этом в ноябре Министерство финансов Германии приняло решение удвоить военную помощь Украине на 2024 год - до 8 миллиардов евро.

Стоит отметить, что Германия уже отдала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II, 18 боевых танков Leopard 2A6, 80 боевых машин пехоты MARDER, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 3 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и 2 пусковые установки IRIS-T SLS, систему противовоздушной обороны Patriot и две пусковые установки Patriot, а также другие виды вооружения и техники.

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