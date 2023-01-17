Подоляк напомнил, что Украине для контрнаступления нужны танки Leopard 2, Challenger и M1 Abrams.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ряд государств Европы выступили с идеей создания условной европейской танковой коалиции для Украины.

Подоляк написал в Twitter для эффективного контрнаступления Украине нужны танки Leopard 2, Challenger, M1 Abrams.

"Ряд государств Европы не просто готовы передать технику и обсуждать логистику, а и выступили с идеей создания условной Европейской танковой коалиции для Украины", – отметил советник руководителя президентского офиса.

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Танки для Украины

16 января Британия объявила, что передаст Украине один из крупнейших пакетов военной помощи. Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что Лондон готовит для ВСУ эскадрон танков Challenger 2.

Польша одобрила поставки Leopard 2. Отмечается, что Польша передаст ВСУ роту боевой техники. Кроме того, Финляндия также готова передать танки Украине, но в составе общей европейской коалиции и в случае одобрения Германии.

Как ранее сообщал УНИАН, эксперты считают, что для одного наступления ВСУ нужно около 100 танков но многое зависит и от подготовки, снабжения запчастями и планов Украины на грядущую весну.

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