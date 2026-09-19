Контрнаступление в районе Лимана продолжается, освобождены новые села, – Третий корпус

Военные заявляют, что у россиян значительные потери убитыми и пленными.

Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на Лиманском направлении и освобождают новые населенные пункты от российских войск. Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил начальник штаба, заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко.

По его словам, в течение недели украинские военные продолжали продвижение, при этом ситуация на этом направлении остается сложной. Российские войска не прекращают попыток атаковать украинские позиции вблизи Лимана, Славянска и Краматорска.

Горбатенко отметил, что российские войска продолжают действовать по привычной для них тактике. По его словам, противник использует "мясные штурмы", авиацию и ударные беспилотники, в частности нанося удары по населенным пунктам.

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В то же время украинские подразделения проводят наступательные действия в рамках операции "Вивальди".

"Противник на данном участке разбит, дезорганизован, пытается перебросить туда для закрытия прорыва свои подразделения специального назначения. Просто так же перемалывая их в мясо, не достигая никакого успеха. Российские генералы пытаются прикрыть свою ложь, свой провал за счет человеческих жизней", – отметил офицер.

По словам представителя Третьего армейского корпуса, украинские военные уже восстановили полный контроль над Яровой, Новоселовкой, Александровкой и селом Среднее. Также сообщалось об освобождении Коровьего Яра. В то же время часть результатов операции военные пока не раскрывают.

"Просто не всё можем на данный момент раскрывать и обсуждать", – пояснил Горбатенко.

Военный добавил, что операция продолжается, а её следующие этапы ещё впереди. "Впереди будет ещё как минимум три, а возможно, и больше", – сказал он.

По словам Горбатенко, украинские силы пытаются действовать асимметрично, компенсируя ограниченность людских ресурсов технологическими решениями. В частности, речь идет о координации работы беспилотников, артиллерии, авиации, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Начальник штаба Третьего армейского корпуса также заявил, что потери российских войск на этом направлении значительны. В то же время точные данные о количестве погибших, раненых и пленных военные планируют обнародовать позже.

Операция "Вивальди"

Как писал УНИАН, в течение последних месяцев Силы обороны Украины провели контрнаступательную операцию на Лиманском направлении (Донецкая область), которая началась еще 22 мая. Украинские силы, вероятно, отрезали российский "выступ" над городом Лиман и потенциально вернули под контроль около 199 кв. км территории. Операция долгое время оставалась малопубличной, чтобы не помогать противнику, утонувшему в собственной лжи. Её результаты стали очевидны осенью, и аналитики назвали её одной из важнейших атак года, способной задержать попытки РФ захватить города "пояса крепостей" (Славянск, Краматорск).

Российское командование скрывало от Кремля реальное положение дел, поэтому 1 сентября Владимир Путин публично хвастался вымышленными успехами, в частности якобы захватом Святогорска. На самом деле город оставался под контролем Украины (командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий даже записал видео из Святогорска). Позже украинские силы зачищали "котел" с окружёнными российскими подразделениями после перерезания выступления.

Сообщалось, что в ходе операции Третий армейский корпус нанёс потери элитному российскому подразделению БПЛА "Рубикон", парализовав его работу: уничтожены логистика, склады, точки взлёта дронов и операторы. Командование РФ было вынуждено снять "Рубикон" с этого направления.

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