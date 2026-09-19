Военный комитет НАТО получил нового главу

Этот орган считается одним из ключевых в альянсе: его председатель является главным военным советником генерального секретаря НАТО и координирует работу начальников штабов стран-членов.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер избран новым председателем Военного комитета НАТО: представители стран альянса выбрали 61-летнего немецкого генерала преемником итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне. Об этом пишет DW.

В должность Бройер должен вступить в июле 2027 года. На выборах он обошел начальницу Генштаба Канады Дженни Кариньян, которая могла стать первой женщиной во главе Военного комитета НАТО.

Отмечается, что этот орган считается одним из ключевых в альянсе: его председатель является главным военным советником генерального секретаря НАТО и координирует работу начальников штабов стран-членов.

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Министр обороны Германии Борис Писториус назвал назначение Бройера важным событием для НАТО.

"В качестве генерального инспектора генерал Бройер продемонстрировал стратегическое мышление и сыграл решающую роль в перестройке Бундесвера. Теперь он направит весь свой опыт и силы на работу в НАТО, которая стоит перед большими историческими задачами", - сказал он.

Сам Бройер поблагодарил союзников за поддержку и заявил, что перед альянсом стоят "большие задачи в интересах нашей безопасности и мира в Европе и за ее пределами".

По его словам, на новом посту он будет стремиться учитывать позиции всех стран-членов и формировать рекомендации по военным вопросам для руководства НАТО.

Как отмечает Der Spiegel, избрание Бройера рассматривается и как признание растущей роли Германии в европейской обороне. Сейчас ФРГ занимает первое место в Европе по военным расходам, а с 2026 года немецкие военные получили в командной структуре НАТО больше руководящих должностей, чем представители США. Бройер возглавляет бундесвер с 2023 года и отвечает за его реформирование после провозглашенной Берлином "смены эпох" в сфере безопасности.

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Ранее сообщалось, что украинские военные работают в темпе, к которому западным армиям сложно адаптироваться, а процессы закупок, обучения и развития вооружений в странах НАТО часто остаются значительно более медленными.

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