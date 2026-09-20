Археологи нашли в пещерах артефакты ледникового периода, в четыре раза старшие Великой египетской пирамиды

Это открытие придает новый вес дискуссии, ведущейся уже несколько десятилетий.

Группа артефактов, обнаруженных под слоями вулканического пепла в отдаленном скальном убежище в штате Орегон в США, позволяет предположить, что люди могли жить в Северной Америке почти 18 250 лет назад. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Важно, что это на тысячи лет раньше, чем принято считать в рамках общепринятой археологической хронологии. Если эти данные подтвердятся, стоянка Римрок-Дроу (Rimrock Draw) войдет в число древнейших достоверных свидетельств присутствия человека на континенте.

Это открытие придает новый вес дискуссии, ведущейся уже несколько десятилетий: когда и как именно первые люди попали в Америку. Долгое время господствовала теория, согласно которой древние люди проникли на континент из Азии через свободный ото льда коридор около 13 000 лет назад.

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Однако все больше свидетельств - включая эту недавнюю находку - указывают на более раннюю миграцию вдоль тихоокеанского побережья, произошедшую задолго до того, как стал проходим маршрут во внутренних районах материка.

Исследователи из Университета Орегона в течение многих лет проводили раскопки на этой стоянке в рамках учебной полевой программы: полученные результаты, хотя и не прошли еще процедуру научного рецензирования, уже меняют представления о заселении Северной Америки.

Артефакты под слоем древнего пепла

Отмечается, что в центре открытия - два искусно выполненных каменных орудия из оранжевого агата (разновидности кварца), найденных под слоем пепла, образовавшимся в результате извержения вулкана Сент-Хеленс более 15 000 лет назад. На одном из орудий сохранились следы крови бизона. Это указывает на то, что его, вероятно, использовали для разделки или обработки туши животного, прежде чем оставить на месте стоянки.

Орудия были обнаружены под фрагментами зубов вымерших верблюдов и бизонов - останками, возраст которых, согласно радиоуглеродному анализу, составляет около 18 250 лет. Поскольку каменные изделия находились в более глубоком слое, исследователи пришли к выводу, что они древнее этих останков, а значит, время вероятной активности человека на данной стоянке отодвигается еще дальше в прошлое. Археолог Патрик О’Грейди, руководитель полевых работ в Римрок-Дроу, отметил:

"Обнаружение слоя вулканического пепла возрастом 15 000 лет стало неожиданностью. А последующие данные [полученные от Тома Стаффорда из компании Stafford Research], показавшие возраст эмали в 18 000 лет при наличии каменных орудий и отщепов в нижележащем слое, поразили нас еще больше".

Отголоски в устных преданиях племен

Интересно, что полученная датировка не просто ставит под сомнение принятую научную хронологию. По словам Дэвида Льюиса, профессора антропологии Университета штата Орегон, участвовавшего в исследовании, она также согласуется с преданиями, которые издавна передавались в местных племенах.

Во многих таких устных сказаниях описываются свидетельства масштабных геологических потрясений - в частности, наводнений Миссула (серии катастрофических событий, изменивших ландшафт земель этих племен в период примерно от 18 000 до 15 000 лет назад).

Льюис также обратил внимание на устные предания, в которых говорится о встречах с гигантскими животными и "земными чудовищами". Он предположил, что свидетельства взаимодействия с мегафауной, обнаруженные на стоянке Римрок-Дро (Rimrock Draw), могут объяснить, как подобные существа стали частью мифов о происхождении мира, передававшихся из поколения в поколение задолго до появления письменности.

Часть череды новых открытий

Отмечается, что ранее в другом районе Орегона были найдены сшитые фрагменты шкур животных возрастом около 12 000 лет; они сохранились в сухих пещерах на севере штата, в зоне Большого Бассейна. Археолог Ричард Розенкранс из Университета Невады, руководивший тем исследованием, рассказал, что его команда обнаружила 55 изделий, изготовленных с использованием 15 различных видов растений и материалов животного происхождения. При этом некоторые из этих предметов, предположительно, служили одеждой или обувью.

Он считает, что эти пещерные артефакты позволяют заполнить важные пробелы в исторических данных, демонстрируя, что сообщества эпохи ледникового периода в Северной Америке были гораздо более изобретательными, чем считалось ранее. Доктор Стэн Макдональд, ведущий археолог Бюро по управлению земельными ресурсами в штатах Орегон и Вашингтон, сказал:

"Хотя за последние десятилетия было обнаружено несколько археологических памятников, предшествующих культуре Кловис, к любым находкам, претендующим на еще большую древность, по-прежнему относятся с большой осторожностью. В связи с недавними открытиями на стоянке Римрок-Дро мы стремимся собрать неоспоримые доказательства, поскольку эти заявления будут подвергнуты тщательной проверке со стороны научного сообщества. Тем не менее, сделанные ранее находки выглядят весьма многообещающе".

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