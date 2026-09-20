Закон о 'адских' санкциях против РФ: СМИ выяснили важные детали, касающиеся Украины

Он предусматривает ужесточение санкций за депортацию украинских детей.

Утвержденный президентом США Дональдом Трампом закон о санкциях имени покойного сенатора Линдси Грэма расширяет ограничения в связи с принудительной депортацией россиянами украинских детей. Об этом "Суспильному" сообщила пресс-служба инициативы Bring Kids Back UA.

Важно, что под них могут попасть не только те, кто их вывозил, но и должностные лица, учреждения и посредники, которые это организовывали или обеспечивали. Санкции предусматривают замораживание активов в Америке и запрет на въезд на территорию страны.

Как указано в документе, основанием для введения санкций является сознательное участие - прямое или опосредованное - в тяжких нарушениях прав человека в отношении граждан Украины. Закон называет среди них принудительные перемещения, насильственные исчезновения, незаконное удержание, принудительную депортацию детей и пытки.

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"Формулировка об опосредованном участии распространяет действие нормы на посредников и тех, кто обеспечивал исполнение, а не только на непосредственных исполнителей. Важно и то, как закон трактует "сознательно": достаточно, чтобы лицо знало о своих действиях и их последствиях - доказывать прямой умысел не обязательно", - пояснили там.

Важно, что санкции предусматривают два вида ограничений:

Полная блокировка активов: все имущество и имущественные интересы человека или организации, находящиеся в США или под контролем американцев, замораживаются, а любые операции с ними запрещаются. Визовые ограничения: человек теряет право на въезд в Америку и на получение каких-либо иммиграционных льгот, а имеющиеся визы аннулируются немедленно.

При этом нарушение этих запретов влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с американским законодательством. Решение о включении конкретных лиц и организаций в списки принимает президент США.

В "Инициативе" отметили, что основание для введения санкций за депортацию украинских детей теперь закреплено в законе, а не в исполнительном указе: теперь его нельзя отменить изменением административного решения.

Руководитель Bring Kids Back UA Максим Максимов заявил, что отныне ответственность за депортацию детей "имеет цену" на законодательном уровне, "а не только в политических заявлениях":

"Норма о косвенной причастности означает, что под неё попадают не только те, кто физически вывозил ребёнка, но и те, кто это оформлял и финансировал: органы опеки, перевозчики, должностные лица, подписывавшие документы. И эта норма содержится в том же законе, что и санкции против нефти, банков и оборонной промышленности России, - то есть депортация детей теперь является не отдельным гуманитарным направлением переговоров, а полноценным инструментом давления на агрессора".

"Адские" санкции против РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампаза подписание законопроекта Линдси Грэма, предусматривающего введение санкций против РФ.

Он отметил, что лучшим способом почтить память Линдси Грэма станет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона.

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