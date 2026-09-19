Пассажиры назвали лучшую авиакомпанию мира, и она не из Европы

В то время как некоторые европейские авиаперевозчики не вылезают из скандалов, лучшей авиакомпанией мира признана Singapore Airlines. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на результаты крупнейшего в мире опроса пассажиров Skytrax Airline Awards 2026.
Опрос проводился с сентября 2025 года по август 2026 года. В нём приняли участие пассажиры более 100 национальностей, которые оценивали перевозчиков по чистоте самолётов, бортовому Wi-Fi, работе аэропортов и лаунжей, а также качеству обслуживания в эконом-, бизнес- и первом классах. Всего в рейтинге участвовали более 325 авиакомпаний.
По словам генерального директора Skytrax Эдварда Плейстеда, победа Singapore Airlines демонстрирует уровень качества её продуктов и сервиса.
Singapore Airlines возглавила мировой рейтинг Skytrax уже в шестой раз. Помимо главной награды, авиакомпания стала лучшей в мире по экономклассу и питанию на борту в экономклассе.
В самой компании отметили, что высоко ценят поддержку пассажиров.
"Эта награда является свидетельством преданности и профессионализма наших сотрудников, которые постоянно стремятся поддерживать высокие стандарты качества обслуживания и операционного совершенства", – говорится в заявлении перевозчика.
Катарская Qatar Airways заняла второе место в рейтинге. Перевозчик получил первую в истории награду за лучший бортовой Wi-Fi, а также в очередной раз победил в категории "Лучший бизнес-класс".
Гонконгская Cathay Pacific заняла третье место и получила награду за лучшую работу бортпроводников. Ее лаунж The Wing также назвали лучшим лаунжем первого класса.
Лучшая европейская авиакомпания заняла лишь 7-е место. Французская Air France получила несколько наград, в частности за лучший первый класс, питание в лаунже первого класса и удобства для пассажиров первого класса.
Компании из США вообще не попали в двадцатку лучших авиакомпаний мира, которая выглядит следующим образом:
- Singapore Airlines, Сингапур.
- Qatar Airways, Катар.
- Cathay Pacific Airways, Гонконг.
- All Nippon Airways (ANA), Япония.
- Turkish Airlines, Турция.
- Emirates, ОАЭ (Дубай).
- Air France, Франция.
- Hainan Airlines, Китай.
- Japan Airlines, Япония.
- Korean Air, Южная Корея.
- EVA Air, Тайвань.
- Qantas Airways, Австралия.
- STARLUX Airlines, Тайвань.
- Lufthansa, Германия.
- Saudi Arabian Airlines, Саудовская Аравия.
- Iberia, Испания.
- Air Canada, Канада.
- Virgin Atlantic, Великобритания.
- Swiss International Air Lines, Швейцария.
- Thai Airways, Таиланд.
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