Пассажиры назвали лучшую авиакомпанию мира, и она не из Европы

Лучшая европейская авиакомпания оказалась лишь на 7-м месте.

В то время как некоторые европейские авиаперевозчики не вылезают из скандалов, лучшей авиакомпанией мира признана Singapore Airlines. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на результаты крупнейшего в мире опроса пассажиров Skytrax Airline Awards 2026.

Опрос проводился с сентября 2025 года по август 2026 года. В нём приняли участие пассажиры более 100 национальностей, которые оценивали перевозчиков по чистоте самолётов, бортовому Wi-Fi, работе аэропортов и лаунжей, а также качеству обслуживания в эконом-, бизнес- и первом классах. Всего в рейтинге участвовали более 325 авиакомпаний.

По словам генерального директора Skytrax Эдварда Плейстеда, победа Singapore Airlines демонстрирует уровень качества её продуктов и сервиса.

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Singapore Airlines возглавила мировой рейтинг Skytrax уже в шестой раз. Помимо главной награды, авиакомпания стала лучшей в мире по экономклассу и питанию на борту в экономклассе.

В самой компании отметили, что высоко ценят поддержку пассажиров.

"Эта награда является свидетельством преданности и профессионализма наших сотрудников, которые постоянно стремятся поддерживать высокие стандарты качества обслуживания и операционного совершенства", – говорится в заявлении перевозчика.

Катарская Qatar Airways заняла второе место в рейтинге. Перевозчик получил первую в истории награду за лучший бортовой Wi-Fi, а также в очередной раз победил в категории "Лучший бизнес-класс".

Гонконгская Cathay Pacific заняла третье место и получила награду за лучшую работу бортпроводников. Ее лаунж The Wing также назвали лучшим лаунжем первого класса.

Лучшая европейская авиакомпания заняла лишь 7-е место. Французская Air France получила несколько наград, в частности за лучший первый класс, питание в лаунже первого класса и удобства для пассажиров первого класса.

Компании из США вообще не попали в двадцатку лучших авиакомпаний мира, которая выглядит следующим образом:

Singapore Airlines, Сингапур. Qatar Airways, Катар. Cathay Pacific Airways, Гонконг. All Nippon Airways (ANA), Япония. Turkish Airlines, Турция. Emirates, ОАЭ (Дубай). Air France, Франция. Hainan Airlines, Китай. Japan Airlines, Япония. Korean Air, Южная Корея. EVA Air, Тайвань. Qantas Airways, Австралия. STARLUX Airlines, Тайвань. Lufthansa, Германия. Saudi Arabian Airlines, Саудовская Аравия. Iberia, Испания. Air Canada, Канада. Virgin Atlantic, Великобритания. Swiss International Air Lines, Швейцария. Thai Airways, Таиланд.

Новости туризма

Как писал УНИАН, в Мюнхене стартовал Октоберфест. В этом году цены на литровую кружку выросли до 14,80–15,90 евро. Фестиваль продлится до 4 октября, сохранив традиционную зону Oide Wiesn и насыщенную программу мероприятий.

Также мы рассказывали, что некоторые известные туристические достопримечательности оказываются не совсем такими, какими их представляют себе посетители. Checkpoint Charlie в Берлине, балкон Джульетты в Вероне или замок Дракулы в Румынии – это скорее реконструкции или маркетинговые образы, чем аутентичные исторические места.

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