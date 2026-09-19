Ни одного явного наследника: в WP назвали, кто реально может возглавить Россию после Путина

Но созданная система власти Путина намеренно не допускает появления явного наследника.

Кремлевский диктатор Владимир Путин одержит очередную победу на выборах в воскресенье. "Единая Россия", которая долгое время поддерживает современного "вечного лидера" страны, вновь получит большинство в Думе, нижней палате парламента.

Это станет очередным звеном в четвертьвековой цепочке выборов, которые Путин неизменно выигрывает. Даже после четырех с половиной лет полномасштабной войны в Украине и сотен тысяч жертв хватка Путина за власть остается такой же крепкой, как всегда. Но 73-летний бывший директор КГБ не будет жить вечно, пишет The Washington Post.

Путину задавали вопросы о том, кто мог бы однажды его заменить, в каждом избирательном цикле, но он намеренно держит свою страну и весь мир в неведении. Созданная им структура власти, в которой только он принимает крупные решения, гарантирует, что никто не накопит достаточно власти, чтобы бросить ему прямой вызов.

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Но это также оставляет страну без явного наследника, пишет СМИ. Вместо этого Россией управляют кланы, представляющие силовые структуры, армию и конкурирующие бизнес-элиты.

И хотя некоторые, по крайней мере среди оппозиционно настроенных, с нетерпением ждут постпутинской эпохи, преемник Путина – если он уйдет в отставку или умрет на посту – с гораздо большей вероятностью будет сформирован по его образу и подобию, чем по образу его оппонентов, заявляют журналисты.

Есть, как минимум, семь ведущих претендентов, соответствующих этому профилю.

Михаил Мишустин

Премьер-министр, 60 лет

Первым в официальной линии преемственности стоит премьер-министр Михаил Мишустин, который автоматически принимает на себя президентские полномочия, согласно конституции России, если возникнет такая необходимость – именно так Путин стал исполняющим обязанности президента после отставки Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года.

Когда Мишустина назначили в 2020 году, его воспринимали как чисто прагматичный выбор – технократа, возглавлявшего Федеральную налоговую службу, с репутацией эффективного, но аполитичного управленца, хорошо известного в бизнес-элитах, но малоизвестного простым россиянам.

Отсутствие политического веса выделяло его на общем фоне. У него не было партийной принадлежности, публичного профиля, он не входил в круг силовых элит, близких к Путину, и никогда не проявлял большого интереса к высшим постам. Это сочетание сделало его безопасным выбором.

С тех пор мандат Мишустина, особенно в экономической сфере, расширился, и его назначили руководить советом по вопросам военных закупок. Однако для важнейшего лагеря – силовой элиты, известной как "силовики", обладающей огромным влиянием во внешней политике и безопасности, он все еще остается чужаком, что может ограничить его шансы занять высший пост.

Алексей Дюмин

Экс-телохранитель, ныне секретарь Государственного совета, 54 года

Бывший телохранитель Путина, присоединившийся к охране президента в 1999 году и проведший годы в Федеральной службе охраны, Алексей Дюмин поднялся по карьерной лестнице до ключевых постов в силовой и военной сфере, что делает его одним из самых "обстрелянных" кандидатов среди рассматриваемых.

Он занимал пост заместителя начальника российской военной разведки, ГРУ, и возглавлял российские Силы специальных операций, где курировал незаконную аннексию Крыма в 2014 году. Позже он провел период на посту заместителя министра обороны. В 2016 году его назначили губернатором Тульской области, а в 2024 году – секретарем Государственного совета.

Дюмина давно рассматривают как серьезного претендента на преемственность из-за его близости к Путину и опыта как в военной, так и в государственной службе. Путин все активнее продвигает людей из собственной охраны именно из-за личного доверия, выстроенного за годы.

Ходили спекуляции о Дюмине как о потенциальном министре обороны, но когда Путин провел перестановки в министерстве в мае 2024 года, он отдал этот пост экономисту Андрею Белоусову, а вместо этого сделал Дюмина помощником в Кремле, курирующим оборонную промышленность, что аналитики описывают как по сути теневую министерскую роль.

Дмитрий Патрушев

Заместитель председателя правительства и сын бывшего главы ФСБ, 48 лет

Дмитрий Патрушев представляет то, что российские исследователи называют кланом восходящих принцев России – сыновей сверхвлиятельных ветеранов путинской России, переживших десятилетия бурных потрясений и поднявшихся на вершину властной структуры.

Его отец – Николай Патрушев, бывший директор ФСБ и секретарь Совета безопасности, знающий Путина с 1970-х годов и являющийся одним из самых доверенных членов его ближнего круга.

Младший Патрушев провел большую часть карьеры в банковском секторе, после обучения в академии ФСБ по настоянию отца. Близость его отца к Путину и происхождение из силовых структур означали бы перенос влияния жесткого силового истеблишмента в новое поколение, пишет СМИ.

В 2024 году Николай Патрушев безуспешно лоббировал назначение сына на пост премьер-министра вместо Мишустина. Вместо этого его назначили заместителем председателя правительства.

Борис Ковальчук

Председатель Счетной палаты, 48 лет

Как и Патрушев, Борис Ковальчук представляет "знать" – он сын Юрия Ковальчука, влиятельного олигарха, которого давно считают одним из самых могущественных людей в России, несмотря на то что он никогда не занимал никакой государственной должности. Его часто описывают как личного банкира Путина и его ближайшего друга.

Власть семьи Ковальчук коренится в их империи медиакомпаний, банков и научных институтов, но они не входят в классический силовой истеблишмент.

Ковальчук также лоббировал продвижение сына в 2024 году, по имеющимся данным, надеясь, что Путин поставит Бориса Ковальчука во главе "Роснефти" или "Газпрома" – ведущих энергетических корпораций страны. Вместо этого Путин назначил Бориса Ковальчука главой Счетной палаты, что широко было воспринято как разочарование для семьи Ковальчук, говорится в материале.

Денис Мантуров

Первый заместитель председателя правительства, 57 лет

Сын высокопоставленного советского дипломата и протеже Сергея Чемезова – главы "Ростеха", конгломерата, контролирующего военно-промышленный комплекс России, – Денис Мантуров более десяти лет руководил Министерством промышленности и торговли, прежде чем его полномочия быстро расширились.

В 2022 году ему поручили курировать оружейную промышленность, а два года спустя он был повышен до первого заместителя председателя правительства с задачей удерживать правительство согласованным с военными усилиями в Украине.

Его связи с оборонной промышленностью дают ему неформальный статус среди силовиков даже без собственного разведывательного прошлого. Но курирование военного производства и экономической стороны войны также представляет собой потенциальную уязвимость. Его влияние тесно связано со здоровьем военной экономики и, вероятно, зависит от того, как закончится война.

Сергей Собянин

Мэр Москвы, 68 лет

Сергей Собянин поднялся с губернаторского кресла в Сибири до поста руководителя администрации президента Путина в 2005 году, затем руководил президентской кампанией Медведева в 2008 году, прежде чем был назначен мэром Москвы в 2010 году – пост, который он занимает с тех пор.

Ему приписывают превращение города в благоустроенную, высокотехнологичную столицу. Собянин больше связан с бизнес-элитами, чем с силовыми структурами, но его управленческая привлекательность считается популярной и за пределами столицы.

Сергей Кириенко

Глава внутриполитического блока Кремля, 64 года

Самый молодой премьер-министр в истории России при Ельцине в 1998 году, срок пребывания Сергея Кириенко в должности завершился спустя четыре месяца, когда разразился финансовый кризис.

Его помнят за одно судьбоносное решение – он назначил Путина главой ФСБ, внутренней службы безопасности и главного преемника КГБ.

Позже Кириенко возглавлял "Росатом", государственную атомную компанию, а теперь занимает должность главы внутриполитического блока Кремля, где он занимался некоторыми из самых сложных политических проблем Путина.

Это включало организацию конституционного референдума 2020 года, который позволяет Путину оставаться у власти до 2036 года, управление избирательными циклами и курирование аннексии и администрирования оккупированных украинских территорий.

Одно обстоятельство работает в пользу Кириенко – его роль в формировании того, кто приходит к власти внутри страны. Он выстроил серию гражданско-образовательных инициатив, призванных культивировать новое лояльное поколение чиновников, последняя из которых – "Время героев", программа, готовящая ветеранов войны к карьере на государственной службе в рамках того, что Кремль называет "формированием новой элиты".

Результаты пока неоднозначны. Большинство выпускников получили консультативные или символические должности, а не реальную власть. Но если проект созреет, он может обеспечить Кириенко кадром лояльных протеже по всей бюрократической системе.

Другие новости о выборах в РФ

Ранее УНИАН сообщал, что результаты выборов помогут Путину оправдать продолжение войны. Выборы могут использоваться, чтобы напомнить людям об элементах мирной жизни: "Проведение относительно спокойных парламентских выборов может помочь Путину заверить россиян в том, что довоенные традиции соблюдаются и что жизнь – до определенного момента – продолжается".

Кроме того, мы также рассказывали, что выборы в РФ могут иметь большее значение, чем кажется. Все партии, участвующие в выборах, по крайней мере в определенной степени публично подтвердили свою лояльность Путину и его политическим взглядам.

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