Первые iPhone 18 Pro Max контрабандисты уже попытались ввезти в Украину (фото)

В общей сложности пограничники изъяли 8 смартфонов ориентировочной стоимостью около 850 тыс. грн.

В Украине только вчера стартовали официальные продажи новой линейки iPhone 18, а на границе уже поймали контрабандистов при попытке ввезти 8 самых дорогих моделей.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram-канале. "В пункте пропуска "Нижанковичи" пограничники совместно с таможенниками зафиксировали два случая перемещения незадекларированных смартфонов", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что в двух автомобилях Volkswagen, на которых из Польши направлялись жители Львовской области, обнаружили по четыре iPhone 18 Pro Max. При этом водители объяснили, что телефоны предназначались для "личного пользования".

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"Всего изъяли восемь смартфонов ориентировочной стоимостью около 850 000 гривен. По обоим фактам таможенники составили протоколы, технику передали на склад таможни", – добавили в ГПСУ.

Техника в Украине – главные новости

9 сентября компания Apple провела масштабную презентацию новинок. Главным анонсом стал первый iPhone с гибким экраном. Флагманские iPhone 18 Pro также получили немало нововведений, а вот базовую версию перенесли на 2027 год.

Устройства представлены в четырёх цветах: Black, Glacier, Silver и Burgundy. Цены выросли на $100: теперь базовый iPhone 18 Pro на 256 ГБ стоит 1199 долларов, а Pro Max – 1299 долларов.

Ранее, 18 августа, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Государственная налоговая служба (ГНС) начнет проверки магазинов в соцсетях с целью выявления незарегистрированного бизнеса и продаж без использования РРО/ПРРО.

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