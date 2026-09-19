Трамп признает, что его решения ухудшили позиции республиканцев перед выборами, - WP

Раньше он обычно называл невыгодные опросы фейковыми.

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах признает, что его собственные решения, включая войну с Ираном, ухудшили позиции республиканцев перед выборами в Конгресс. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что советники в последнее время стали все прямее говорить ему о плохих рейтингах. Раньше он обычно называл невыгодные опросы фейковыми, но теперь, как утверждают источники издания, внимательнее относится к данным, показывающим падение поддержки его самого и республиканцев.

На этом фоне Трамп решил активнее включиться в кампанию: связанные с ним структуры направят около $140 млн на поддержку республиканцев, а сам он собирается агитировать в конкурентных штатах и заявил советникам, что намерен "драться как черт до дня выборов".

Видео дня

Важно, что на кону стоит контроль над Конгрессом на оставшиеся два года президентства Трампа. Сейчас Reuters/Ipsos дает демократам 44% против 37% у республиканцев, а рейтинг одобрения самого Трампа составляет всего 35%. Потеря хотя бы одной палаты Конгресса серьезно осложнит реализацию его законодательной повестки. Выборы пройдут 3 ноября.

Заявления Трампа

Ранее глава Белого дома рассказал, что после появления новостей о том, что российский бизнесмен Умар Кремлев оплатил на Багамах вечеринку после свадьбы его сына, Дональд Трамп-младший сообщил о решении вернуть средства.

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