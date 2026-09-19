Россияне убили в Киевской области женщину и двух детей

Кроме того, в Вышгородском районе в результате вражеской атаки пострадали два человека - мать и ребенок.

В субботу, 19 сентября, российские беспилотники в очередной раз атаковали Киевскую область: в результате удара погибли мама и двое маленьких детей - девочка и мальчик. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Обновлено 23:50. Как сообщили в областной прокуратуре, в Киевской области в результате вражеской атаки погибли двое 3-летних детей и мать одного из них.

"Сегодня около 20:52 российские войска совершили очередную атаку на Киевщину с применением беспилотников. В поселке Глеваха Фастовского района в результате атаки поврежден двухэтажный жилой дом. Погибли двое детей 2023 года рождения - мальчик и девочка и 39-летняя женщина, мать мальчика", - добавили там.

Видео дня

По предварительным данным, вечером у дома находились три семьи с детьми. Женщина завела двоих малышей в дом, чтобы уложить их спать. Именно в этот момент раздался взрыв. В результате удара повреждена кровля дома и перекрытие между этажами.

Как сообщили в КОВА, в Фастовском районе в результате попадания вражеского БпЛА возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома. К счастью, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Фастовском районе в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобиль: в одном из домов возник пожар, его ликвидировали.

Также в Вышгородском районе в результате вражеской атаки пострадали два человека - мать и ребенок: они госпитализированы в местную больницу.

Удары РФ по Украине

В субботу, 19 сентября, российская оккупационная армия нанесла удары по Днепру. В результате вражеской атаки сгорел торговый центр, есть пострадавшие. Кроме того, от российских ударов пострадали и общины Днепропетровской области.

Известно, что огонь уничтожил ТЦ "Новый Континент" в Днепре. Также, по информации главы ОГА, повреждены складские помещения и многоквартирные дома. В результате российской атаки ранения получили 4 человека.

Вас также могут заинтересовать новости: