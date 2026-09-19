Силы обороны успешно поразили РЛС на аэродроме под Ростовом (видео)

Радиолокационная станция "Небо-М" находилась на расстоянии 175 км от линии фронта.

Вблизи российского аэродрома "Миллерово" в Ростовской области успешно поражен мобильный радиолокационный комплекс "Небо-М". Об этом говорится в сообщении Группировки Объединенных сил в социальной сети Facebook.

В частности, 429-я бригада "АХИЛЛЕС" совместно с 43-й отдельной артиллерийской бригадой поразила радиолокационную станцию "Небо-М" вблизи аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ. С этого аэродрома российские захватчики регулярно запускают ударные дроны "Шахед".

Эта станция располагалась на расстоянии около 175 км от линии боевого соприкосновения. Ориентировочная стоимость комплекса – 100 млн долларов.

"Результат поражения: потеря противником возможности своевременно обнаруживать наши воздушные цели", – поясняется в обнародованном видео поражения РЛС.

Как свидетельствует обнародованное видео, российская РЛС была поражена украинским баражирующим боеприпасом RAM-2X.

Удары по аэродрому "Миллерово"

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2026 года Силы обороны повредили истребитель МиГ-29 на аэродроме "Миллерово".

В ночь на 30 августа в Миллерово было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Зафиксирован пожар.

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