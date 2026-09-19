Украина успешно применила новый дрон-перехватчик, - Зеленский (видео)

Во время воздушной атаки на Украину он сбил российский рективный дрон "Герань-5".

В Украине создан и успешно применен новый дрон-перехватчик. Военная контрразведка Службы безопасности показала сбивание в воздухе на большой скорости российского реактивного дрона.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. "Есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности в противодействии реактивным "Шахедам". Создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик. Шаг за шагом движемся вперед, чтобы обеспечить Украине большую защиту", – сообщил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил всех разработчиков и производителей, которые ежедневно работают над увеличением объемов необходимого нам оружия.

Украинское оружие: новости

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Зеленский рассказал, что две компании успешно прошли боевые испытания по уничтожению вражеских "Шахедов". Теперь изучается возможность максимального ускорения всех испытаний и налаживания массового производства.

Также сообщалось, что Украина начала использовать самолеты-радары из Швеции. Эксперт Валерий Боровик отмечал, что пользу от этого самолета можно будет оценить через некоторое время после начала его использования.

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