В Китае возмутились новыми санкциями США против России

Пекин пригрозил США ответными мерами.

Представитель Министерства торговли Китая заявил, что Пекин последовательно выступает против односторонних и вторичных санкций. Об этом пишет Bloomberg.

"Китай будет внимательно следить за следующими шагами Вашингтона и оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, интересов развития и законных прав своих компаний", - сказал спикер Министерства торговли Китая.

По его словам, Китай не поддерживает ограничения, не имеющие санкции Организации Объединенных Наций или основы в международном праве. Также он призвал к стабильным торговым отношениям с США путем диалога и консультаций.

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Трамп подписал законопроект о санкциях против России - что известно

Напомним, что 18 сентября президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против России. "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года" утверждает и расширяет предусмотренные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана.

Документ предусматривает санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого "теневого флота" РФ.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США за подписание законопроекта. Он также поблагодарил всех сенаторов и членов Палаты представителей.

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