Инструкторы НАТО пожаловались на катастрофическое отставание от ВСУ, – Business Insider

Встречаясь с украинскими военными во время учений, представители НАТО замечают разительную разницу в адаптивности армий.

Украинские военные работают в темпе, к которому западным армиям сложно адаптироваться, а процессы закупок, обучения и развития вооружений в странах НАТО часто остаются значительно более медленными. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на западных военных, участвующих в подготовке украинских бойцов на территории Польши.

Одним из ключевых примеров издание называет операцию Legio, которую Норвегия проводит в восточной Польше. На базе Camp Jomsborg многонациональные команды обучают украинских военных, которые, в свою очередь, передают полученный на фронте опыт армиям стран НАТО.

Офицер, ответственный за координацию учебного процесса, майор Джон рассказал Business Insider, что лагерь фактически находится "в ментальной и географической середине между войной на востоке и мирным временем на Западе".

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По его словам, главная проблема заключается в разнице темпов. Украине необходимы подготовка и оборудование в кратчайшие сроки, тогда как западные военные структуры привыкли работать по долгосрочным планам. "Запад привык к длительным горизонтам планирования. Украине нужен результат сейчас", – сказал Джон.

В то же время, отмечает издание, операция Legio демонстрирует, что западные структуры способны ускоряться, когда возникает такая необходимость. Сам лагерь Jomsborg обустроили посреди леса всего за несколько месяцев. Учебная программа также постоянно меняется: украинские инструкторы и военнослужащие, возвращающиеся с фронта, передают новые уроки войны, после чего тренировочную инфраструктуру, в частности сеть окопов, неоднократно перестраивали.

Командующий учениями норвежский бригадный генерал Атле Мольде подчеркнул, что проблема касается не только обучения. По его словам, мирные правила закупок и модернизации вооружений ежедневно создают трудности для норвежской армии. Украинский подход, напротив, предусматривает значительно более быстрое внесение изменений непосредственно во время боевых действий.

Мольде привёл пример беспилотников: в западной системе обновление может длиться месяцами, тогда как в Украине инженеры, находясь близко к фронту, могут менять программное обеспечение каждые несколько дней или недель в соответствии с реальными потребностями.

Украинский опыт заставляет союзников пересматривать собственные подходы к бюрократии, риску и взаимодействию с оборонной промышленностью. В то же время западные военные признают: преимущество Украины в скорости частично объясняется самим характером войны, который создает срочность, которой у мирных армий обычно нет.

О необходимости перенимать этот опыт говорят и на уровне НАТО. Так, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал сократить бюрократические барьеры в сфере оборонных закупок и трансграничного регулирования. По его словам, Альянсу нужна масштабная трансформация оборонной промышленности, чтобы западные армии могли быстрее реагировать на новые вызовы.

Готовность НАТО к войне

Как писало УНИАН, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО отстает от темпов развития технологий воздушных атак, которые проявляются в войне России против Украины. Он подчеркнул, что проблемы с противовоздушной обороной и защитой от дронов существуют не только у Украины, но и у Европы, и у самого альянса.

По его словам, нынешние подходы могут утратить актуальность уже к середине следующего года, а несколько российских ракет на территории НАТО стали бы серьезным испытанием. В то же время Ринкевичс не ожидает прямого вторжения, но призывает союзников быть готовыми к гибридным атакам.

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