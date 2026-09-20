Министр обороны Польши сделал резкое заявление из-за Украины

По его словам, в государственных интересах - поддерживать сражающуюся Украину, чтобы ракеты перехватывались там и не долетали до Польши.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сделал резкое заявление в Сейме в адрес оппозиции из-за их нападок на Украину. Об этом пишет Clash Report.

Он заявил, что если Украина останется без средств ПВО, российские дроны полетят дальше - в сторону Польши, напомнив, что во время последних атак реактивные БПЛА взрывались всего в нескольких километрах от польской границы.

"Если у Украины не будет систем ПВО и боеприпасов для сбивания этих беспилотников, то большинство из них пролетят через территорию Украины и достигнут Польши. Вы этого хотите? Тогда продолжайте травить украинцев", - сказал министр.

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По его словам, в государственных интересах - поддерживать сражающуюся Украину, чтобы ракеты перехватывались там и не долетали до Польши.

Он призвал оппозицию не жертвовать безопасностью страны ради популистской гонки за рейтингами и сохранять поддержку Украины.

Ситуация в Польше

Ранее Косиняк-Камыш говорил, что Польша усиливает безопасность на границе с Украиной после ударов российских беспилотников вблизи пункта пропуска "Ягодин".

По словам министра, военнослужащие 18-го инженерного полка уже выполняют задачи, благодаря которым будут укреплены пункты пропуска и инфраструктура вблизи польско-украинской границы.

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