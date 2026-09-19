Украина официально призвала страны мира закрыть сеть центров 'Русский дом'

По словам Андрея Сибиги, несмотря на волну закрытий, такие центры дезинформации по-прежнему действуют как минимум в семи странах Европы.

Украина официально обратилась к правительствам всех стран, где действуют сети российских культурных центров "Русский дом" (Russian House), с призывом признать угрозу, которую они представляют для национальной безопасности, и принять меры по ограничению их деятельности и полному закрытию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как подчеркнул глава украинского МИД, "нельзя недооценивать когнитивное измерение современной войны".

"Россия ведет глобальную борьбу за сознание людей через разветвленную сеть инструментов и каналов, в частности "Россотрудничество" и так называемые культурные центры "Русский дом". Фактически они служат инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа", – подчеркнул Сибига.

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Отдельно он обратил внимание на меры европейских стран по противодействию этой сети. Среди них – закрытие "Русского дома" в Берлине после многих лет его деятельности.

"Наш общий европейский дом – не место для "русских домов", которые распространяют военную пропаганду и активно работают над подрывом мира в Европе", – отметил Сибига.

Глава МИД отметил, что, несмотря на волну закрытий, такие центры дезинформации по-прежнему действуют как минимум в семи европейских странах. Еще более масштабна деятельность этой сети в Африке, Центральной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке.

"В ряде стран ее официальная инфраструктура до сих пор сохраняется, а кое-где "Русский дом" интегрирован в дипломатическую инфраструктуру России. Украина официально обратилась к правительствам стран по всему миру с призывом признать угрозы, которые представляет эта сеть, и привела аргументы в пользу ограничения ее деятельности и полного закрытия таких центров", – резюмировал Сибига.

Закрытие "Русского дома" в Берлине

Напомним, в начале сентября Германия прямо обвинила Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. Сообщалось, что в связи с этим российское консульство в Бонне будет закрыто до 18 сентября. Также Берлин решил инициировать расширение санкций против РФ в Евросоюзе.

Кроме того, глава МВД Германии Александр Добриндт отметил, что его страна приняла решение расторгнуть договор о "Русском доме" в Берлине, а также ввести контроль за въездом граждан РФ в страну и усилить давление на "теневой флот".

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