На карте мира скоро может появиться новый океан: раскол Африки ускорился

Раскол Африки на две части стал практически неизбежен.

Геологам давно известно, что Африка рано или поздно расколется надвое, но теперь исследователи из американского Колумбийского университета пришли к выводу, что этот процесс продвинулся куда дальше, чем считалось ранее.

Активная рифтовая зона достигла "критической" точки и вскоре расколется. Если это произойдёт, на ее месте возникнет новый океан, пишет HVG. Конечно, "вскоре" – понятие относительное: до этого момента точно пройдет еще несколько миллионов лет. Однако по геологическим меркам это лишь мгновение ока.

По словам Кристиана Роуэна, ученого из университета, данные показали, что процесс раскола в затронутой зоне продвинулся дальше, а кора там тоньше, чем предполагал кто-либо ранее. Результаты исследователи опубликовали в научном журнале Nature Communications.

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Самый интересный аспект этого открытия – то, какую роль эта территория сыграла в истории человечества.

Что известно об этом регионе

Кенийская рифтовая зона Туркана богата окаменелостями ранних гоминид, что указывает на то, что это место могло быть ключевым для эволюции человека. Однако новое открытие указывает, что этот регион не обязательно был важнее любой другой части Африки – гораздо вероятнее, что происходившие там геологические процессы создали чрезвычайно благоприятные условия для сохранения окаменелостей.

То, что Африка расколется, на самом деле неудивительно, ведь континенты находятся в непрерывном движении, даже если по человеческим меркам это едва ощутимо. Более 200 миллионов лет назад суша была собрана в единый суперконтинент, и, согласно прогнозам ученых, в отдаленном будущем может образоваться похожий суперконтинент.

Там, где встречаются две тектонические плиты, образуются горы, а там, где они отдаляются друг от друга, рождаются океаны.

Отличным примером последнего служит Восточноафриканский рифт. Африканская плита сейчас раскалывается на две части: западную, огромную Нубийскую плиту, которая включает большую часть континента, и меньшую Сомалийскую плиту. К последней относится значительная часть восточного побережья, а также остров Мадагаскар.

В ходе нынешнего исследования ученые сосредоточились на одной из определяющих частей этой системы – рифте Туркана, простирающемся на несколько сотен километров по территории Кении и Эфиопии. Исследовательская группа проанализировала ранее проведённые в этом регионе сейсмические измерения и рассчитала толщину коры в этом месте.

На основе этого выяснилось, что в долине рифта кора составляет всего 13 километров толщиной, в противовес 35 километрам, наблюдаемым по краям.

Рождение океана

Когда кора достигает "утончения" до 15 километров, это переломный момент, после которого пути назад уже нет, и раскол континента становится практически неизбежным. Этот процесс утончения может завершиться через несколько миллионов лет, и именно тогда может родиться новый океан.

К этому моменту кора истончится настолько, что из глубин прорвется магма. Она соберется и остынет, образуя впадину. Именно она станет новым океанским дном, тогда как воды Индийского океана хлынут на эту территорию.

Специалисты полагают, что территория перешла в фазу утончения 4 миллиона лет назад в результате длительного активного вулканического процесса. Любопытно, что это совпадает по времени с возрастом самых ранних окаменелостей гоминид и других свидетельств, найденных в этом регионе.

По мнению исследовательской группы, это возможно потому, что, как только началось утончение коры, ускорилось накопление осадочных пород, что создало идеальные условия для детального сохранения останков живших там существ. В будущем исследователи сосредоточатся на более тщательном изучении этого вопроса, чтобы выяснить, какую роль на самом деле сыграл этот регион в истории человечества.

Ранее УНИАН сообщал, что из затонувшей субмарины времен Первой мировой начало просачиваться опасное вещество.

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