Американец предположил, что новая российская агрессия начнется ближе к странам Балтии.

Американский генерал Бен Ходжес предположил, что Россия может начать военную агрессию в новом месте. По его словам, это может произойти в Сувалькском коридоре, который фактически может соединить Беларусь с Калининградской областью.

Об этом Ходжес заявил в интервью РБК-Украина.

Сувальский коридор является сухопутным сообщением НАТО и ЕС со странами Балтии. По словам Ходжеса, вероятность агрессии в этом регионе невелика, но все же существует.

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Коридор между Беларусью и Калининградом имеет стратегическое значение. Его блокирование может вызвать проблему для НАТО и ЕС. Ходжес заявил, что обострение миграционного кризиса, который создали совместно Россия и Беларусь, может перерасти в конфликт в этом регионе.

"Россия может решить, что она должна вмешаться из-за "гуманитарного кризиса" или что-то еще, и в процессе "временно" закрыть Сувальский коридор с двумя его автомобильными дорогами и одной железнодорожной. Это маловероятно, но, на мой взгляд, вполне возможно", – заявил Ходжес.

Американский генерал подчеркнул, что для НАТО сейчас главное быть начеку и распознавать происходящее в условиях гибридной войны. Кроме того, Альянс должен осознавать существование угрозы и поддерживать единство внутри организации.

Российские войска у границы Украины

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявил, что в Украинаы есть девять сценариев обороны, которые обеспечены материально и организационно и постоянно совершенствуются.

Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Также эти страны усилили охрану своих границ, в частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

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Между тем, Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что режим Лукашенко эксплуатирует мигрантов, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

Вместе с тем, как писал УНИАН, Александр Лукашенко намерен разместить на Западе и Юге Беларуси российские ракетные комплексы "Искандеры". Он уже об этом попросил президента РФ Владимира Путина.

Автор: Виктория Гордиенко