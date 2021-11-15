По словам госсекретаря, режим Лукашенко цинично эксплуатирует мигрантов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что режим Лукашенко эксплуатирует мигрантов, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

Об этом говорится на сайте Госдепа.

Блинкен обсудил ситуацию на границе с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Он подтвердил поддержку США перед лицом "циничной эксплуатации уязвимых мигрантов режимом Лукашенко".

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь от действий России на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДанилов о ситуации на границе Польши и Беларуси: Украина готовится к различным сценариямОни призвали Лукашенко устранить основные причины санкций Запада - нарушения прав человека и основных свобод белорусского народа.

Также Блинкен поблагодарил Польшу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"США, Польша, и другие союзники и партнеры едины в стремлении добиться, чтобы военная агрессия Москвы и ее злонамеренные действия в регионе обернулись для нее значительными издержками", - говорится в сообщении.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

Автор: Людмила Жерновская