В аккаунте Поповой множество фотографий со встреч с российскими чиновниками.

Наталья Попова, сотрудница фонда "Иннопрактика", которым руководит дочь Путина Катерина Тихонова, опубликовала в своих соцсетях фотографии из Рима.

Внимание на снимки попавшей под санкции Поповой обратила журналистка Фарида Рустамова и показала их в своем Twitter.

"Мне нравится, как замдиректора компании дочери Путина и жена генерального директора Российского суверенного фонда хвастается своей поездкой в Италию даже после санкций США", - написала Рустамова.

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Издание "Настоящее время" проанализировало снимки Поповой, которую считают подругой дочери Путина. На одном из них можно увидеть прямой рейс из Дубая. На втором Попова позирует на Испанской лестнице на фоне базилики Санта-Тринита-деи-Монти.

В аккаунте Поповой множество фотографий со встреч с российскими чиновниками, Восточного экономического форума во Владивостоке и Петербургского международного экономического форума.

США ввели санкции против подруги дочери Путина

В августе 2022 года США ввели санкции против Поповой. Она была в списке вместе с Алиной Кабаевой, гауляйтерами Владимиром Сальдо и Кириллом Стремоусовым. Полный список, в котором 13 человек, можно увидеть по линку.

Ранее журналисты провели расследование и выяснили, что близкая подруга дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой Наталья Попова за несколько лет вошла в органы управления шести крупных компаний, у которых есть государственные подряды.

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