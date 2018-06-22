«Наблюдатели» за беззаконием в Крыму «обкатали» схему разделения Европы

В частности, они заявили о легитимности референдума, который, по их мнению, прошел без нарушений. До этого российская сторона не раз подчеркивала тот факт, что в Крым были приглашены или же изъявили желание наблюдать за референдумом 16 марта не просто граждане ЕС, а европарламентарии.

Впрочем, Кремль упорно не замечал, что Европейский Союз официально не направлял наблюдателей на референдум в украинскую автономию. Так, в представительстве ЕС в Украине эту ситуацию прокомментировали следующим образом: «Граждане ЕС, которые в эти дни находились в Крыму и которые могут комментировать «референдум», – не представляют Европейский Союз».

Крым — репетиция раздела территорий в Европе

Между тем, список международных наблюдателей, выводы которых так активно тиражировались различными СМИ и официальными представителями РФ, поражает разнообразием даже достаточно искушенного в таких вопросах человека. Ведь Крым посетили не просто граждане ЕС (представители Польши, Австрии, Франции, Германии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Италии и Латвии). На территорию украинской автономии в эти дни прибыл десант отнюдь не «зеленых человечков», а театральная труппа с персонажами на любой вкус: представители ультраправых партий, антисемитских организаций, разжигатели межнациональных конфликтов, представители европейских «проблемных зон», которые мечтают о независимости, открытые почитатели политики России и лоббисты ее интересов в Европе.

Что же объединяет всю эту труппу, прибывшую на свой бенефис в Крым? Ответ прост: главный режиссер, а, по совместительству, и организатор представления. Ведь гонимые в Европе политики второго эшелона, представители радикальных взглядов, получили свой звездный шанс прослыть борцами за свободу и независимость, а также обрести новых почитателей в Шотландии, Каталонии и Фландрии. А, значит, и начать новый виток европейского движения за независимость территорий.

Сейчас все происходящее – пока еще исключительно проблема Украины. Вышеупомянутые люди уже покинули ее территорию, озвучив заранее подготовленные заявления. Но что мешает им, настоящим европейцам, проявить себя во время очередных выборов где-нибудь в Европе? А, может, не дожидаясь выборов и референдумов (которых так опасаются официальные власти Бельгии и Испании и к чему с такими предосторожностями готовится Великобритания), начать кампанию в поддержку своих радикальных взглядов?

Крым стал для этих людей всего лишь местом встречи и репетиционной базой. Являясь членами партий, депутатами Европарламента, но имея минимальную поддержку своих взглядов сейчас, они смело могут рассчитывать на увеличение количества своих почитателей в будущем, в первую очередь, из-за поддержки России, которая как никто другой заинтересована в расшатывании относительного спокойствия и видимой стабильноси, присущей ЕС.

Эту точку зрения могут подтвердить многочисленные пресс-конференции и комментарии, которыми «наблюдатели» делились по возращению из Украины, подчеркивая необходимость самоопределения для всех, кто проживает на спорной территории, коих в Европе более, чем достаточно. Примечательно также, что, с каждым днем, почитателей «таланта» этих политиков-наблюдателей становится все больше. Их идеи превращаются в реальность, а количество мест для очередного «наблюдения» – увеличивается.

Список союзников Путина в политических силах Европы

Особое внимание Европе следует обратить на таких «наблюдателей»:

Матеуш Пискорский (Польша) – глава миссии международных наблюдателей в Крыму. Пискорский является генеральным директором Европейского центра геополитического анализа. Известный польский фашист и антисемит, открытый поклонник национал-социализма, отрицал и отрицает Холокост, автор статей на портале «Белый мир» и в газете «Я – русский», бывший главный редактор журнала польских скинхедов Odala, в котором превозносились «арийская раса» и Адольф Гитлер. Присутствовал в качестве наблюдателя на выборах в ПМР. Приглашение в Крым получил от российской наблюдательной организации CIS EMO.

Бела Ковач (Венгрия) – представитель ультраправой венгерской партии «Йоббик», которая известна своими нападками на евреев и ромов.

Энрике Равелло (Испания) – депутат парламента Испании, представитель сепаратистского движения в Каталонии, в прошлом - член неонацистской организации CEDADE. Выступает за независимость Каталонии от Испании.

Йохан Эвальд Штадлер (Австрия) – председатель реформаторско-консервативной партии Австрии, депутат Европарламента от Австрии. В свое время утверждал, что Анна Политковская (известная российская журналистка и правозащитница, уделявшая в своей работе особое внимание конфликту в Чечне) «сама заказала свое убийство».

Йоханес Хюбнер (Австрия) – депутат Австрийской партии свободы, спикер фракции АПС в австрийском парламенте. По возвращению из Крыма на пресс-конференции в Вене резко раскритиковал политику санкций ЕС в отношении России и заявил, что на территории ЕС достаточно «проблемных зон», имея ввиду Шотландию, Каталонию, Север Италии и Южный Тироль.

Йохан Гуденус (Австрия) – глава Венского отделения партии «Свободная Австрия». Учился в Московской дипломатической академии. Восхищается политикой Путина. Во время встречи в Чечне с Рамзаном Кадыровым вел переговоры о том, чтобы насильно вернуть чеченцев из Австрии (около 90 тыс. человек) на родину.

Зоран Радончич (Сербия) – общественный деятель, антисемит, которому запрещен въезд в Канаду из-за отрицания Холокоста.

Миленко Радовац (Сербия) – кандидат в депутаты от сербской партии «Двери», идеология которой – крайний правый социальный консерватизм и православный клерикализм.

Ненад Попович (Сербия) – союзник путинской партии «Единая Россия», лоббист интересов России в Сербии. Активно отстаивал в Народной Скупщине решение о подписании договора по участию Сербии в проекте «Южный поток» и других проектах, способствующих интеграции российского капитала в экономику Сербии.

Харалампос Ангуракис (Греция) – член Европарламента от Греции, представитель крайних левых сил, обладает репутацией неосталиниста.

Франк Крелейман (Бельгия) – председатель комитета по международным делам парламента Фландрии, сепаратист из партии, запрещенной бельгийским судом, персона нон-грата в Турции. Выступает за отделение Фландрии от Бельгии.

Мишель Люк (Бельгия) – помощник депутата Бельгийского парламента, ученик и последователь Жана-Франсуа Тириара, который известен как «главный бельгийский нацист». В Бельгии организация Люка Мишеля поддерживает на выборах националистическую партию «Фламс Беланг», представителям которой в рядах местных политиков считается неприличным подавать руку. Мишель Люк наблюдал за выборами в Абхазии и ПМР, признавая их действительными и прошедшими без нарушений.

Ян Пенрис (Бельгия) – депутат Бельгийского парламента, поддерживает идею отделения Фландрии от Бельгии.

Кристиан Веругштретте (Бельгия) – депутат Бельгийского парламента, член общеевропейского ультраправого Альянса Европейский националистических движений (AENM). Член крайне правой партии «Фламандский интерес», также выступает за отделение Фландрии от Бельгии.

Франк Крэельман (Бельгия) – член крайне правой партии «Фламандский интерес», поддерживает идею отделения Фландрии от Бельгии.

Фабрицио Бертот (Италия) – депутат Европарламента от Италии. Был мэром предместья Турина, но в 2012 году был отстранен от обязанностей из-за расследования, связанного с его сотрудничеством с мафией (группировка Ндрагета, относится к наиболее могущественным в мире).

Валерио Чинетти (Италия) – генеральный секретарь общеевропейской партии «Альянс европейских национальных движений», куда входят основные национально ориентированные и националистические движения и партии Западной Европы.

Иван Абажер (Болгария) – председатель Крымского республиканского общества болгар им. Хилендарского, постоянно проживает на территории Крыма и к «иностранным» наблюдателям непосредственного отношения иметь не может. Активно критикует членство Болгарии в Евросоюзе.

Кирилл Колев (Болгария) – депутат ультралевой национал-коммунистической партии АТАКА, председатель молодежной организации партии АТАКА, которая характеризуется как ультранационалистическая, антисемитская и расистская.

Павел Чернев (Болгария) – депутат ультралевой национал-коммунистической партии АТАКА, лидер болгарской организации «Православная заря».

Гэ Чжили (КНР) – почетный консул непризнанного государства Республики Абхазия в КНР. В прошлом – советник МИД РФ по вопросам торговли и экономики.

Татьяна Жданок (Латвия) – депутат Европарламента, одна из лидеров русского политического движения в Латвии. Попадание ее в Европарламент стало последним успехом ее партии – ни одного депутата ни в Сейме Латвии, ни в Думе Риги ее партия не имеет.

Хикмат Аль Сабты (Германия) – левый политик родом из Ирака, активно участвует в разжигании палестино-израильского конфликта, его действия против Израиля и еврейской культуры оцениваются как провокационные.

Эркки Йохан Бекман (Финляндия) – пророссийский обществовед, публицист, неосталинист, отрицатель Холокоста. Ему запрещено преподавать в Хельсинкском университете. В 2009-м году объявлен спецслужбами Эстонской Республики «персоной нон грата» как человек «опасный для государственной безопасности» этой страны.

Ник Гриффин (Великобритания) – лидер праворадикальной Британской национальной партии, обвинялся в разжигании расовой ненависти.

Эмерик Шопард (Франция) – специальный советник лидера Национального фронта Франции Марин Ле Пен по международным вопросам. Известен своей критикой и резкими высказывания в адрес Евромайдана и европейского будущего Украины.

Услуга за услугу

Несмотря на общепринятую практику декларировать свою наблюдательскую миссию, некоторые представители стран ЕС решили воздержаться от этого. И список «наблюдателей» - далеко не полный. Скорее всего, они предпочли остаться инкогнито, чтобы не вызвать осуждение своих сограждан и однопартийцев. Тем не менее, нельзя исключать, что, оказав России своеобразную услугу, в будущем они рассчитывают в будущем на определенную поддержку Кремля.

Ведь каждый из «наблюдателей» согласился с политикой РФ, проводимой ею на территории Украины. Тем самым, эти люди продемонстрировали готовность и желание участвовать в подобных процессах в Европе.

Учитывая, что они не скрывали и не скрывают своих политических взглядов и требований, своим пребыванием в Украине «наблюдатели» лишь подтвердили готовность к более радикальным действиям, нежели редкие выступления в законодательных органах собственных стран.

Таким образом, когда и при каких обстоятельствах они проявят себя вновь, всего лишь вопрос времени. И можно не сомневаться, что действовать они будут не только пренебрегая законодательством своих стран, а потакая откровенно преступным намерениям дестабилизировать ситуацию в Европе. В этой связи, ЕС стоит всерьез обратить внимание на этот сигнал и сделать свои выводы.

Александра Засморжук, Евгений Матюшенко